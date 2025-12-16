Llega el fin de año, y junto a esta etapa específica, la celebración de una Navidad que trae consigo unión familiar a nivel global. Conmemorando el nacimiento del niño Jesús, el 25 de diciembre desde la Nochebuena, se convierte en una jornada donde el festejo como tal termina produciéndose gracias a ciertas actividades programadas, y realizadas de manera divertida e inclusiva, es decir, integrando a todos los componentes del hogar.

ESTAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PUEDES REALIZAR EN FAMILIAR DE MANERA DIVERTIDA E INCLUSIVA

Termina otro año más, y tradicionalmente luego de conmemorarse la Navidad que trae consigo fe, esperanza, y una unión familiar muchas veces fortalecida a través de juegos realizados durante la madrugada del propio 25 de diciembre.

En esta oportunidad, la idea es resaltar aquellas actividades o dinámicas donde tanto niños como adultos, terminen integrándose, y de manera divertida intercambien regalos, cuenten chistes, busquen algún objeto escondido, entre otras cuyas características generen armonía mientras se evoca el nacimiento de Jesucristo.

Como consejo para el fortalecimiento de la unión familiar prevalecida entre niños, adultos, y hasta personas con alguna discapacidad durante el festejo de la Navidad desde Nochebuena, resulta importante que tu casa cuente con ambientes amplios, buena iluminación, señalizaciones ideales para evitar tropiezos, por ejemplo, y asimismo los juegos estén amenizados gracias a villancicos de fondo.

LOS 10 VERSÍCULOS BÍBLICOS QUE PUEDES LEER EN FAMILIA PARA CONMEMORAR LA NAVIDAD 2025

Durante más de 30 días, el espíritu navideño termina por respirarse a nivel mundial, generándose así instantes de reflexión que traen consigo el recuerdo de una Biblia que muchas familias utilizan para la tradicional lectura de versículos realizada mayormente por niños.

La Nochebuena representa el momento perfecto para evocar fragmentos que buscan honrar anualmente el nacimiento de Jesucristo, siendo Isaías, Lucas y Juan, entre otros, aquellos cargados de mayor espiritualidad brindándonos un mensaje de esperanza.

A continuación, te compartimos 10 versículos bíblicos que puedes leer en familia durante el 25 de diciembre y el resto de días previos al Año Nuevo, y así terminar de conmemorar el nacimiento de Jesucristo:

1- La Promesa de un Salvador, Isaías 9:6

“Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; y el gobierno será sobre su hombro, y su nombre será: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”

2- El Cumplimiento de la Profecía, Miqueas 5:2

“Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los miles de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad”

3- Un Mensaje de Esperanza, Lucas 2:10-11

“Pero el ángel les dijo: ‘No temáis, os traigo buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor’”

4- La Palabra Hecha Carne, Juan 1:14

“Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”

5- La Obediencia de María, Lucas 1:38

“‘Yo soy la sierva del Señor,’ respondió María. ‘Que se cumpla en mí lo que has dicho.’ Y el ángel la dejó”

6- El Regalo de la Salvación, Mateo 1:21

“Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”

7- Gloria a Dios en las Alturas, Lucas 2:13-14

“Y repentinamente se apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: ‘Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres’”

8- La Luz del Mundo, Juan 8:12

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: ‘Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”

9- El Amor de Dios Revelado, 1 Juan 4:9

“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él”

10- Paz a Través de Cristo, Filipenses 4:7

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”

Resulta importante destacar, que anualmente la Nochebuena de Navidad constituye una nueva oportunidad para juntarnos, compartir con padres, hermanos e hijos, y llevar a cabo rituales de rezo antes de comer pavo, chancho o lechón, ensalada rusa, puré de manzanas, entre otros acompañamientos que suelen decorar las mesas de miles de millones de familias.