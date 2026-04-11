Por Redacción EC

De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Latinoamérica y el Caribe crecerán un 2,3 % hacia 2026. Frente a esta situación, el Índice Global de Prosperidad evaluó a 186 países mediante indicadores económicos y sociales, con el objetivo de medir no solo la riqueza, sino también su distribución y su impacto en la calidad de vida, ofreciendo una visión más completa del patrimonio de los países. Sin embargo, el análisis incluye únicamente naciones con al menos el 90 % de datos disponibles, lo que deja fuera a territorios como Cuba, Corea del Norte, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Sudán del Sur y Taiwán. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.