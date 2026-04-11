De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Latinoamérica y el Caribe crecerán un 2,3 % hacia 2026. Frente a esta situación, el Índice Global de Prosperidad evaluó a 186 países mediante indicadores económicos y sociales, con el objetivo de medir no solo la riqueza, sino también su distribución y su impacto en la calidad de vida, ofreciendo una visión más completa del patrimonio de los países. Sin embargo, el análisis incluye únicamente naciones con al menos el 90 % de datos disponibles, lo que deja fuera a territorios como Cuba, Corea del Norte, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Sudán del Sur y Taiwán. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍSES SON LOS MÁS RICOS DEL MUNDO, SEGÚN EL ÍNDICE GLOBAL DE PROSPERIDAD?

A través del Índice Global de Prosperidad de HelloSafe, se conoció que el ranking de los países más ricos del mundo está liderado por naciones del continente europeo, donde se concentran los niveles más altos de riqueza y bienestar. Así, en el primer lugar del listado se posicionó Luxemburgo, con 86.20 puntos, mientras que Noruega, con 85.09, e Irlanda, con 84.72, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. En cuanto a los países nórdicos mantienen su solidez estructural, con Islandia (77,04) y Dinamarca (72,96) en séptimo y octavo lugar, impulsados por economías sólidas, avanzados sistemas de bienestar y altos niveles de desarrollo humano.

#economia #datos ♬ son original - GeoPolaris @geo.polaris Hoy analizamos las proyecciones económicas de 2026 gracias al último reporte del Fondo Monetario Internacional de enero de 2026. Como puedes imaginar, desde el inicio de la guerra en Irán y, más particularmente, desde el cierre del estrecho de Ormuz, es muy probable que este ranking vaya a cambiar en las próximas proyecciones. Debido a la dependencia de India y China de la energía del golfo Pérsico, es posible que sus proyecciones de PIB bajen 1 punto porcentual si la situación en el estrecho no se alivia pronto. ¡Seguramente sería interesante analizar las próximas proyecciones para 2026! Clasificación basada en las economías más grandes del mundo que representan el 90% del PIB mundial. #argentina

Más abajo se encuentra Emiratos Árabes Unidos (65.95), Finlandia(66.14) y San Marino (65.27). Por su parte, en Norteamérica destacan dos países: Estados Unidos (64.03) y Canadá (63.68), en las posiciones 18 y 19. Por último, en el otro extremo de Europa, Moldavia, Macedonia del Norte y Albania se ubican entre los últimos lugares del continente, con los puntajes más bajos del ranking. Es importante señalar que el informe se basa en indicadores como el PIB per cápita, la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa bruta de ahorro nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) y la tasa de pobreza, conforme comparte Traveler.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON LA ESPERANZA DE VIDA MÁS ALTA EN EL MUNDO?

A través de un informe publicado por Visual Capitalist y compartido por Portafolio, se dieron a conocer los países que encabezan la lista de las poblaciones más longevas del mundo, impulsadas por diversos factores. De acuerdo con el ranking, Japón lidera la lista con una esperanza de vida de 85 años, gracias a políticas de salud pública efectivas, un alto nivel de atención médica y estilos de vida asociados con dietas saludables y bajos índices de violencia urbana. Por su parte, en cuanto al continente europeo, Francia, Italia y España cuentan con un nivel de vida de 84 años, debido a un sistema de salud universal, políticas de bienestar social y estilos de vida que promueven la actividad física y una alimentación equilibrada.

Más abajo se sitúa Estados Unidos, con una esperanza de vida de 80 años, donde el enfoque se centra en los desafíos de salud pública y la atención a una población con altos niveles de obesidad. Asimismo, China presenta una expectativa de vida de 79 años, mientras que en Latinoamérica, Brasil y México registran una longevidad cercana a los 76 años. En contraste, Indonesia presenta la menor esperanza de vida entre las principales economías, con alrededor de 72 años. Por último, la plataforma destaca que la relación entre riqueza económica y longevidad no es necesariamente lineal entre los países en el mundo.