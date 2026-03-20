Por Redacción EC

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. De hecho, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. Es así que, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a millones de personas nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas. Por ello, la plataforma de la N roja anunció una buena noticia para los fanáticos de los crímenes y documentales: el estreno de ‘El asesino de TikTok’. Tras su lanzamiento, la producción española viene causando furor en varios países por su carácter atrapante y por presentar historias basadas en hechos reales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.