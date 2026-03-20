Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. De hecho, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. Es así que, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a millones de personas nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas. Por ello, la plataforma de la N roja anunció una buena noticia para los fanáticos de los crímenes y documentales: el estreno de ‘El asesino de TikTok’. Tras su lanzamiento, la producción española viene causando furor en varios países por su carácter atrapante y por presentar historias basadas en hechos reales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ LA SERIE ‘EL ASESINO DE TIKTOK’ EN NETFLIX?

Netflix no deja de sorprender a sus millones de usuarios con cada lanzamiento todos los meses. En esta oportunidad, la plataforma de streaming anunció que, desde el 6 de marzo, se encuentra disponible en su catálogo la docuserie ‘El asesino de TikTok’, que solo cuenta con dos atrapantes episodios: The Last Message y The Criminal Influencer. En cuanto a la trama de la serie, pues aborda la desaparición de Esther Estepa en 2023 tras su contacto con un influencer que registraba sus viajes por varias partes de España.

Aunque José Jurado Montilla, conocido como “Dinamita Montilla”, afirmó haber sido de los últimos en verla, las investigaciones posteriores expusieron su pasado delictivo. Es importante mencionar que, por ahora, la producción dirigida por Héctor Muniente, y Producido por la compañía española iZ en Documentales supera los 4 millones de visualizaciones desde su estreno, ubicándose dentro del top 10 de las más vistas en decenas de países, conforme comparte El Heraldo de México.

¿QUÉ SERIE MÍTICA DE NETFLIX TUVO MILLONES DE VISUALIZACIONES EN SU SEMANA DE ESTRENO?

Tras el estreno de la segunda temporada de One Piece en Netflix el pasado 10 de marzo, los fanáticos han mostrado su apoyo a la adaptación live action de la obra del mangaka Eiichiro Oda. Esto se ha visto reflejado en los resultados que ha revelado la empresa estadounidense, los cuales han sorprendido a más de uno. Según información recopilado y difundido por el medio especializado Variety, la segunda parte de esta popular serie debutó con 16,8 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días de estreno. A pesar de que esta cifra representa un éxito para la industria cinematográfica, es importante recordar que en 2023, cuando se lanzó la primera temporada, este llegó a 18,5 millones de visionados también en su semana de debut, conforme comparte adslzone.