A nivel global, las plataformas de streaming continúan ganando adeptos, y más aún porque te ofrecen películas y series de contenido variado. Hoy, y al respecto, Netflix precisamente te brinda la chance de visualizar la cuarta temporada de quizá su serie más exitosa e icónica, y con cambios que te sorprenderán a partir de la incorporación de nuevo actor realizando el papel de destacado protagonista.

ESTA ES LA EXITOSA SERIE DE NETFLIX QUE REGRESA CON CUARTA TEMPORADA Y NUEVO ACTOR PROTAGÓNICO

Los especialistas hoy analizan la nueva historia de "The Witcher" que durante 3 ediciones estuvo protagonizada por Henry Cavill, y ahora desde el 30 de octubre 2025 puede verse interpretada por el australiano Liam Hemsworth.

Los especialistas hoy analizan la nueva historia de “The Witcher” que durante 3 ediciones estuvo protagonizada por Henry Cavill, y ahora desde el 30 de octubre 2025 puede verse interpretada por el australiano Liam Hemsworth.

El reemplazo destacado no ha caído bien entre los fanáticos de esta icónica serie de Netflix cuya trama pone a Geralt de Rivia como el legendario brujo cazador de monstruos, que “gravita inexorablemente hacia su destino en un mundo de tormentos y humanas traiciones”.

“Tras los sucesos de la temporada 3 que sacudieron a todo el Continente, Geralt, Yennefer y Ciri se encuentran divididos por una guerra implacable y numerosos enemigos”, remarca la popular compañía estadounidense vía YouTube, y a modo de sinopsis de una edición que cuenta con 8 episodios, y si bien ha generado crítica tras el ingreso de Liam Hemsworth reemplazando a Henry Cavill, lo cierto es que dicha producción continúa acumulando gran cantidad de vistas sin haber llegado incluso a la primera semana de estreno.

¿CUÁL ES LA NUEVA SERIE DE NETFLIX QUE SE COLOCA ENTRE LAS MÁS VISTAS DEL STREAMING?

El 22 de octubre, Netflix incorporó a "El Monstruo de Florencia" en un catálogo donde ya se erige como una de las más populares revelándote en tan solo 4 episodios, los detalles entorno a historia cuyos hechos conmocionaron Italia hace más de 50 años.

El 22 de octubre, Netflix incorporó a “El Monstruo de Florencia” en un catálogo donde ya se erige como una de las más populares revelándote en tan solo 4 episodios, los detalles entorno a historia cuyos hechos conmocionaron Italia hace más de 50 años.

La trama de dicha serie que durante primera semana de lanzada oficialmente, alcanzó las casi 10 millones de visualizaciones, mezcla dosis de violencia con suspenso buscando que se esclarezcan los asesinatos a parejas puntuales, y así dar con el paradero de quién habría ejecutado salvajes crímenes siguiendo un patrón muy particular.

“Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia”, refiere Netflix presentando la producción que genera expectativa, está protagonizada por Marco Bullitta, Valentino Mannias y Francesca Olia, y desde el 22 de octubre 2025 figura apta para personas de 16 años a más.

ESTA SERÍA LA MEJOR SERIE DE NETFLIX DE LA HISTORIA, SEGÚN EXPERTOS

Esto último a cargo de Entertainment Weekly (EW), llama la atención tras compartir listado donde figuran 25 producciones originales de dicha plataforma, y el primer lugar es ocupado por "La Maldición de Hill House".

Esto último a cargo de Entertainment Weekly (EW), llama la atención tras compartir listado donde figuran 25 producciones originales de dicha plataforma, y el primer lugar es ocupado por "La Maldición de Hill House“.

La serie estrenada el 12 de octubre de 2018, hoy ya cuenta con varios años al aire y disponible gracias a Netflix, y generando gran expectativa por una trama terrorífica que figura basada libremente en la novela homónima de Shirley Jackson de 1959.

“La obra maestra de Mike Flanagan sigue a cinco hermanos adultos mientras navegan entre traumas pasados ​​y terrores presentes“, remarca EW entorno a sinopsis a partir de la cual puede entenderse como cada “personaje carga con mortificantes recuerdos de la infancia que se manifiestan como fantasmas literales”.