La creación de contenido basado en texto, imágenes, música, audio y sobre todo videos, demuestra la versatilidad con la cual podemos realizar diversas actividades, y ello mediante el uso de la Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, la optimización de recursos hallada en tanto máquinas como robots, hoy puede terminar resultando perjudicial para quienes llevan a cabo funciones específicas a nivel técnico y profesional, revelando ahora estudio elaborado por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los nombres de aquellos trabajos cuya operatividad debe afrontar vulnerabilidad frente a los avances tecnológicos.

EL INEI REVELA LOS NOMBRES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÍAN SER REEMPLAZADOS POR LA IA EN PERÚ

Nuestro día a día suele evidenciar esfuerzo, dedicación y largas horas empleadas realizando funciones específicas que según estudios como el elaborado por parte del INEI sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), pasarían a ser llevadas a cabo por tanto máquinas como robots capaces de suplir la actividad humana.

Así hoy figura publicado mediante investigación titulada “Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024”, donde de manera puntual se comparten los nombres de los trabajos cuyas tareas repetitivas o manuales, terminarían facilitando la utilización de sistemas automatizados, y por ende, la mano de obra quedaría de lado.

Con respecto a esta información sobre la IA en Perú, te compartimos a continuación el listado integrado por los empleos u ocupaciones que más figuran expuestas a la propagación de avances tecnológicos mediante máquinas y robots, según INEI:

Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Ayudantes de cocina

Empleados de control (supervisores) y abastecimiento

Estibadores

Asimismo, resulta importante destacar que los “profesores de primaria y secundaria, bordadores, reparadores y ayudantes de costura, tejedores a mano, y especialistas en belleza y actividades afines”, y a diferencia de los empleos descritos líneas arriba, terminan presentando baja exposición a este tipo de automatización tradicional que principalmente reemplazaría a quienes realizan labores manuales y rutinarias.

CONOCE EL EVENTO DE CAPACITACIÓN QUE GRATUITAMENTE LANZA GOOGLE PARA ENSEÑAR IA

La tecnología a través de la combinación algoritmos, hoy es materia de debate porque hasta podría dejarnos sin empleo, pero también representa una herramienta a partir de la cual Google Cloud lanza evento de capacitación ideado para promover el uso de la IA generativa.

De acuerdo a la información que difunde con el objetivo de promover la realización de “Capacita+”, e incluso buscando alcanzar récord mundial, este 6 de diciembre estará llevándose a cabo la jornada donde sin costo alguno, más de 200 mil estudiantes y profesionales no técnicos podrían aprender a hacer uso de Gemini, el modelo más inteligente de dicha compañía.

“Este evento representa una oportunidad única para que estudiantes y profesionales de diversas disciplinas adquieran una comprensión profunda de la IA generativa y aprendan a aplicarla en sus campos”, remarca Google Cloud para Latinoamérica, y mediante un comunicado donde confirma que de manera híbrida, simultánea y también presencial en 50 universidades de 10 países de la región, este curso puntual te permitirá obtener los siguientes beneficios:

Conocer aplicaciones reales de la IA generativa que figuran diseñadas para la productividad y el trabajo .

. Acceder gratuitamente a la programación sobre IA generativa .

. Acceder a una ruta de aprendizaje para obtener credencial de Líder en IA Generativa que puedes terminar compartiendo en tus propios canales de redes sociales.

Pulsa este link compartido para participar de la sesión virtual programada por parte de Google Cloud, y agrega a tu calendario la fecha del 6 de diciembre dirigida a solo jóvenes estudiantes que viven en tanto Argentina como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay.

REVISA LOS DETALLES SOBRE CURSOS GRATUITOS QUE PUEDES ESTUDIAR PARA APRENDER A USAR LA IA GENERATIVA

El auge tecnológico de la IA hoy nos sitúa quizá en un lugar de privilegio a comparación de otras generaciones ya que hasta de manera gratuita podemos conocer con mayor detalle sus procesos generativos y aprender a utilizarla correctamente gracias a la enseñanza impartida por reconocidas instituciones académicas como en este caso se presenta Vanderbilt University a través de Coursera.

De acuerdo a información compartida por dicha plataforma fundada en 2012 cuyo objetivo es brindar acceso a una educación de calidad desde cualquier lugar del mundo, y sin costo alguno, actualmente son variados los cursos mediante los cuales tienes la chances de cultivar tus conocimientos acerca de la tecnología que forma parte de la categoría de Machine Learning, pero uno en particular destaca por estar dirigido a líderes universitarios.

Tal y como lo refiere Coursera, las clases de este curso gratuito sobre IA generativa son impartidas de manera remota, es decir, 100% online, y por lo cual la recomendación es que lo lleves a cabo a través de una laptop o PC, para así obtener mayor dinamismo durante las horas de duración.