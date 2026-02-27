Netflix vuelve a dominar la conversación global con una producción que no deja de acumular cifras históricas. En menos de dos meses desde su estreno, una miniserie logró superar los 90 millones de visualizaciones, consolidándose como uno de los mayores fenómenos recientes del streaming y escalando posiciones en el ranking histórico de la plataforma.

El impacto no solo radica en la rapidez con la que alcanzó esa marca, sino en su permanencia durante siete semanas consecutivas en el Top 10 mundial. Mientras nuevos estrenos compiten por la atención del público, esta historia sigue sumando reproducciones y generando debate. Descubre cuál es la serie de Netflix que está arrasando.

¿CUÁL ES LA MINISERIE QUE ESTÁ ROMPIENDO RÉCORDS?

La producción que domina las cifras es ‘Él y ella’, un thriller de 6 episodios que está protagonizado por Tessa Thompson y Jon Bernthal. Desde su lanzamiento a inicios de enero, acumula 90,6 millones de vistas, lo que la convierte en la quinta miniserie más vista en la historia de Netflix.

Su combinación de misterio, drama psicológico y un relato contado desde dos perspectivas ha sido clave para captar la atención del público global.

Jon Bernthal y Tessa Thompson en una escena de "Él y ella".

¿DE QUÉ TRATA “ÉL Y ELLA”?

La sinopsis oficial de Netflix señala lo siguiente:

“Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas.

Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente.”

Por lo visto en el tráiler oficial de la miniserie, un asesinato inquietante motiva a Anna a salir de su aislamiento y retomar su carrera como presentadora de noticias. Esto provoca que el detective Harper, que también es su esposo, empiece a sospechar de su participación. Pero no es la única que tiene conexión con el caso. Jack también está relacionado.

¿CÓMO SE UBICA ‘ÉL Y ELLA’ EN EL RANKING HISTÓRICO DE NETFLIX?

El panorama actual coloca a ‘Él y ella’ en una persecución directa contra los grandes pesos pesados del servicio. Actualmente, solo tiene por delante a cuatro gigantes: ‘Adolescencia’ (142,6 millones de visualizaciones), ‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’ (115,6 millones de visualizaciones), ‘Gambito de dama’ (112,8 millones de visualizaciones) y ‘Engaños’ (98,2 millones de visualizaciones).

Aunque parece difícil que alcance el podio antes del corte oficial de 91 días que utiliza la plataforma para medir su rendimiento, sí tiene posibilidades de avanzar al cuarto puesto si mantiene un desempeño constante.

¿QUÉ OPINA LA CRÍTICA SOBRE ‘ÉL Y ELLA’?

El entusiasmo del público contrasta con una recepción crítica más moderada. En Rotten Tomatoes registra 69% de aprobación y en IMDb alcanza 7,2 puntos. Aun así, el respaldo masivo de los espectadores la ha convertido en uno de los mayores éxitos virales de los últimos meses, según informa la plataforma MeriStation.