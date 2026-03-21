Las maravillas naturales alrededor del mundo, hoy terminan llamando la atención debido a características que engloban tanto biodiversidad como dunas ideales para la práctica de ciertas actividades deportivas. Con respecto a esto último expresado precisamente, a continuación vamos a referirnos a ese oasis peruano que según la National Geographic, figura entre los 6 más bonitos del mundo, y destaca por ser el único natural de Sudamérica. A través de redes sociales, el Gobierno mediante PROMPERÚ, viene resaltando dicho reconocimiento a cargo de reconocida revista internacional, y enfatizando así que lo consolida como un ícono del turismo de naturaleza y aventura.
Nuevo listado publicado en este caso por National Geographic, llama la atención a nivel global, e incluso sudamericano gracias a un oasis considerado como uno de los más bonitos del mundo gracias a atributos que combinan entre encanto natural y la posibilidad de llevar a cabo actividades recreativas al aire libre.
Al respecto, la mención en artículo difundido el 18 de marzo, y por parte de reconocida revista internacional, destaca a la Huacachina situada sobre territorio peruano como el único lugar con agua y vegetación en medio de un desierto, y ubicado dentro de América del Sur.
“Sus aguas de tonos esmeralda han estado rodeadas de misticismo desde tiempos antiguos, y aún hoy se habla de propiedades medicinales e incluso la presencia de una sirena”, refiere Julia Cuesta del Hoyo de National Geographic entorno a oasis peruano que ocupa quinto lugar en un ranking 2026 de los más bonitos del mundo donde además figuran variadas zonas fértiles a nivel global.
En relación a dicho destino turístico que el Gobierno reconoce como “Ambiente Urbano Monumental” desde 1985, y Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina categorizada, te contamos que se encuentra a solo 5 horas de Lima viajando por vía terrestre solamente, y teniendo a Peru Hop como el único medio de transporte directo cruzando la ciudad de Ica.
Asimismo, y con respecto a listado publicado por parte de National Geographic, resulta importante destacar lo que precisa Julia Cuesta del Hoyo acerca de la Huacachina considerada como el "único oasis natural de toda Sudamérica“, y que durante el siglo XX ”fue convertido en un balneario exclusivo para la élite limeña, y aún hoy es un destino donde se entremezclan el lujo y la naturaleza más árida“.
1- Sandboarding
- La actividad más requerida por el turismo nacional e internacional que consiste en subirse a una tabla y lanzarse desde las dunas hacia abajo recibiendo orientación por parte de instructor con experiencia.
2- Paseo en bote
- Rema o pedalea gracias a laguna que te permite disfrutar de la suave brisa del viento, y asimismo apreciar la biodiversidad que la rodea, diferentes tipos de árboles y variadas especies de aves tales como la garza huaco, mariposas nocturnas, entre otros animales.
3- PICNIC
- Esta actividad puntual te brinda la posibilidad de disfrutar de una relajante jornada en familia o pareja, para lo cual requieres de manera indispensable llevar una cesta con tus comidas y bebidas favoritas, y hasta juegos que podrías acondicionar a fin de volver más entretenido a dicho instante.
4- El atardecer desde las dunas
- Contempla que el sol iqueño de la Huacachina vaya ocultándose a medida que el cielo se pinta de colores cálidos produciendo esa sensación de paz y tranquilidad anhelada como viajero.
5- Paseo a caballo
- Otra de las experiencias encantadoras y relajantes que te ofrece la Huacachina es sin duda poder realizar cabalgatas guiadas recorriendo el hermoso paisaje de las dunas huacachinas para terminar entrando en contacto directo con la naturaleza.
Padres de familia del colegio Glorioso en El Agustino protestan con pancartas exigiendo clases presenciales. Denuncian que desde diciembre pasado se anunció la obra del cerco perimétrico con plazo de 120 días, pero no ha avanzado, afectando el acceso al colegio emblemático con turnos mañana, tarde y noche. Muchos viven en el cerro sin internet y el director ignora sus reclamos.