Las maravillas naturales alrededor del mundo, hoy terminan llamando la atención debido a características que engloban tanto biodiversidad como dunas ideales para la práctica de ciertas actividades deportivas. Con respecto a esto último expresado precisamente, a continuación vamos a referirnos a ese oasis peruano que según la National Geographic, figura entre los 6 más bonitos del mundo, y destaca por ser el único natural de Sudamérica. A través de redes sociales, el Gobierno mediante PROMPERÚ, viene resaltando dicho reconocimiento a cargo de reconocida revista internacional, y enfatizando así que lo consolida como un ícono del turismo de naturaleza y aventura.

ESTE OASIS PERUANO FIGURA ENTRE LOS MÁS BONITOS DEL MUNDO, SEGÚN NATIONAL GEOGRAPHIC

Nuevo listado publicado en este caso por National Geographic, llama la atención a nivel global, e incluso sudamericano gracias a un oasis considerado como uno de los más bonitos del mundo gracias a atributos que combinan entre encanto natural y la posibilidad de llevar a cabo actividades recreativas al aire libre.

Al respecto, la mención en artículo difundido el 18 de marzo, y por parte de reconocida revista internacional, destaca a la Huacachina situada sobre territorio peruano como el único lugar con agua y vegetación en medio de un desierto, y ubicado dentro de América del Sur.

“Sus aguas de tonos esmeralda han estado rodeadas de misticismo desde tiempos antiguos, y aún hoy se habla de propiedades medicinales e incluso la presencia de una sirena”, refiere Julia Cuesta del Hoyo de National Geographic entorno a oasis peruano que ocupa quinto lugar en un ranking 2026 de los más bonitos del mundo donde además figuran variadas zonas fértiles a nivel global.

En relación a dicho destino turístico que el Gobierno reconoce como “Ambiente Urbano Monumental” desde 1985, y Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina categorizada, te contamos que se encuentra a solo 5 horas de Lima viajando por vía terrestre solamente, y teniendo a Peru Hop como el único medio de transporte directo cruzando la ciudad de Ica.

Asimismo, y con respecto a listado publicado por parte de National Geographic, resulta importante destacar lo que precisa Julia Cuesta del Hoyo acerca de la Huacachina considerada como el "único oasis natural de toda Sudamérica“, y que durante el siglo XX ”fue convertido en un balneario exclusivo para la élite limeña, y aún hoy es un destino donde se entremezclan el lujo y la naturaleza más árida“.

ESTAS 5 ACTIVIDADES HOY PUEDES LLEVAR A CABO VISITANDO LA HUACACHINA

1- Sandboarding

La actividad más requerida por el turismo nacional e internacional que consiste en subirse a una tabla y lanzarse desde las dunas hacia abajo recibiendo orientación por parte de instructor con experiencia.

2- Paseo en bote

Rema o pedalea gracias a laguna que te permite disfrutar de la suave brisa del viento, y asimismo apreciar la biodiversidad que la rodea, diferentes tipos de árboles y variadas especies de aves tales como la garza huaco, mariposas nocturnas, entre otros animales.

3- PICNIC

Esta actividad puntual te brinda la posibilidad de disfrutar de una relajante jornada en familia o pareja, para lo cual requieres de manera indispensable llevar una cesta con tus comidas y bebidas favoritas, y hasta juegos que podrías acondicionar a fin de volver más entretenido a dicho instante.

4- El atardecer desde las dunas

Contempla que el sol iqueño de la Huacachina vaya ocultándose a medida que el cielo se pinta de colores cálidos produciendo esa sensación de paz y tranquilidad anhelada como viajero.

5- Paseo a caballo

Otra de las experiencias encantadoras y relajantes que te ofrece la Huacachina es sin duda poder realizar cabalgatas guiadas recorriendo el hermoso paisaje de las dunas huacachinas para terminar entrando en contacto directo con la naturaleza.