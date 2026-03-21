Por Luis Carlo Merino

Las maravillas naturales alrededor del mundo, hoy terminan llamando la atención debido a características que engloban tanto biodiversidad como dunas ideales para la práctica de ciertas actividades deportivas. Con respecto a esto último expresado precisamente, a continuación vamos a referirnos a ese oasis peruano que según la National Geographic, figura entre los 6 más bonitos del mundo, y destaca por ser el único natural de Sudamérica. A través de redes sociales, el Gobierno mediante PROMPERÚ, viene resaltando dicho reconocimiento a cargo de reconocida revista internacional, y enfatizando así que lo consolida como un ícono del turismo de naturaleza y aventura.

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