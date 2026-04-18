Por Redacción EC

América Latina alberga una extraordinaria diversidad de paisajes que la convierten en una de las regiones más ricas y contrastantes del mundo. Desde las extensas y cálidas playas de Brasil, reconocidas por su biodiversidad y atractivo turístico, hasta los imponentes glaciares de Argentina, que forman parte de la región patagónica, el territorio ofrece una amplia gama de ecosistemas. Eso no es todo, destacan también las selvas tropicales como la Amazonía, cordilleras como los Andes, desiertos, llanuras y humedales, que no solo enriquecen su geografía, sino que también influyen en la cultura, la economía y el estilo de vida de sus habitantes. En ese contexto, una reconocida plataforma global de medios y experiencias ha revelado un ranking de los destinos considerados como los más bellos del mundo, en la que aparece cuatro países de la región. Frente a ello, los internautas se preguntan cuáles son estos territorios que han destacado entre los demás. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.