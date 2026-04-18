América Latina alberga una extraordinaria diversidad de paisajes que la convierten en una de las regiones más ricas y contrastantes del mundo. Desde las extensas y cálidas playas de Brasil, reconocidas por su biodiversidad y atractivo turístico, hasta los imponentes glaciares de Argentina, que forman parte de la región patagónica, el territorio ofrece una amplia gama de ecosistemas. Eso no es todo, destacan también las selvas tropicales como la Amazonía, cordilleras como los Andes, desiertos, llanuras y humedales, que no solo enriquecen su geografía, sino que también influyen en la cultura, la economía y el estilo de vida de sus habitantes. En ese contexto, una reconocida plataforma global de medios y experiencias ha revelado un ranking de los destinos considerados como los más bellos del mundo, en la que aparece cuatro países de la región. Frente a ello, los internautas se preguntan cuáles son estos territorios que han destacado entre los demás. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CONSIDERADOS COMO LOS MÁS BELLOS DEL MUNDO?

En un ranking actualizado en 2026 por la revista Time Out, se dieron a conocer los 51 destinos más bellos del mundo que integran el listado, en el que destaca la experiencia vivida por sus viajeros y escritores. La lista combina escenarios naturales con entornos urbanos y arquitectónicos, incluyendo montañas, desiertos, lagunas, glaciares y cascadas, así como templos, plazas, bibliotecas y centros históricos. Sin embargo, América Latina no es ajena a esta investigación, ya que cuatro países, como Perú, Bolivia, México y Argentina, integran el ranking, lo que ha llamado la atención de muchos turistas por sus impresionantes paisajes que combinan historia y cultura. A continuación, te presentamos, compartido por La Nación, las ciudades que sobresalieron en este informe:

Choquequirao (Perú) : Ubicada en el puesto 15 se encuentra esta ciudad inca asentada sobre el río Apurímac. La revista la describe como un destino de difícil acceso, con impactantes paisajes de cañones y montañas que enriquecen la experiencia. Aunque la comparación con Machu Picchu resulta inevitable, se destaca que recibe una menor cantidad de visitantes.

: Ubicada en el puesto 15 se encuentra esta ciudad inca asentada sobre el río Apurímac. La revista la describe como un destino de difícil acceso, con impactantes paisajes de cañones y montañas que enriquecen la experiencia. Aunque la comparación con Machu Picchu resulta inevitable, se destaca que recibe una menor cantidad de visitantes. El Altiplano boliviano (Bolivia) : Situada en el puesto 21, este destino destaca por su magnitud y contrastes paisajísticos. La plataforma resalta la presencia de lagunas de colores, montañas andinas, flamencos y el Salar de Uyuni, que en determinadas épocas genera un efecto espejo sobre su superficie. Es el único lugar de Bolivia incluido en la lista y uno de los pocos representantes de Sudamérica.

: Situada en el puesto 21, este destino destaca por su magnitud y contrastes paisajísticos. La plataforma resalta la presencia de lagunas de colores, montañas andinas, flamencos y el Salar de Uyuni, que en determinadas épocas genera un efecto espejo sobre su superficie. Es el único lugar de Bolivia incluido en la lista y uno de los pocos representantes de Sudamérica. Bacalar Lagoon (México) : En el puesto 31, Time Out la presenta como una opción más tranquila frente a destinos saturados de Quintana Roo como Cancún y Tulum. El texto resalta los tonos cambiantes del agua, que le valen el apodo de “laguna de los siete colores”, y una experiencia más relajada, centrada en muelles de madera, paseos y descanso.

: En el puesto 31, Time Out la presenta como una opción más tranquila frente a destinos saturados de Quintana Roo como Cancún y Tulum. El texto resalta los tonos cambiantes del agua, que le valen el apodo de “laguna de los siete colores”, y una experiencia más relajada, centrada en muelles de madera, paseos y descanso. Perito Moreno (Argentina): Ubicado en el puesto 45, la descripción destaca tanto la imponente escala visual del glaciar como su impacto sonoro. La publicación subraya el contraste entre el blanco del hielo y los tonos azules de sus grietas, así como el estruendo que generan los bloques al desprenderse sobre el Lago Argentino.

¿QUÉ PAÍSES SON LOS MÁS RICOS DEL MUNDO, SEGÚN EL ÍNDICE GLOBAL DE PROSPERIDAD?

A través del Índice Global de Prosperidad de HelloSafe, se conoció que el ranking de los países más ricos del mundo está liderado por naciones del continente europeo, donde se concentran los niveles más altos de riqueza y bienestar. Así, en el primer lugar del listado se posicionó Luxemburgo, con 86.20 puntos, mientras que Noruega, con 85.09, e Irlanda, con 84.72, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. En cuanto a los países nórdicos mantienen su solidez estructural, con Islandia (77,04) y Dinamarca (72,96) en séptimo y octavo lugar, impulsados por economías sólidas, avanzados sistemas de bienestar y altos niveles de desarrollo humano.

Más abajo se encuentra Emiratos Árabes Unidos (65.95), Finlandia(66.14) y San Marino (65.27). Por su parte, en Norteamérica destacan dos países: Estados Unidos (64.03) y Canadá (63.68), en las posiciones 18 y 19. Por último, en el otro extremo de Europa, Moldavia, Macedonia del Norte y Albania se ubican entre los últimos lugares del continente, con los puntajes más bajos del ranking. Es importante señalar que el informe se basa en indicadores como el PIB per cápita, la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa bruta de ahorro nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) y la tasa de pobreza, conforme comparte Traveler.