Según la guía gastronómica TasteAtlas, la parihuela se ha convertido con el transcurso de los años en un plato muy popular en la costa peruana, siendo originado por las comunidades pesqueras nacionales. Así, en la actualidad, tanto peruanos como extranjeros, disfrutan de esta exquisita y abundante sopa, catalogado por muchos como un “levantamuertos” o afrodisíaco, debido a su elevado contenido de fósforo. En ese sentido, con el objetivo de marcar un nuevo récord mundial, se llevó a cabo el 'Parihuelazo 2025′, donde presentaron este potaje de más de 30 metros de largo y cientos de kilos de pescados y mariscos en Lambayeque. Este importante evento destaca las tradiciones culinarias y los insumos que requiere preparar este plato. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LA PARIHUELA MÁS GRANDE DEL MUNDO SE PREPARÓ EN LAMBAYEQUE

El alcalde de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo, acompañado del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, presentaron en la plaza cívica con bombos y platillos el ‘Parihuelazo 2025′ de más de 30 metros de largo, así como más de 300 kilos de pescado charela, 30 kilos de mariscos y 30 kilos de cangrejo. Este exquisito plato, preparado por los mejores chefs de la región y estudiantes de gastronomía, permitió que se obtenga más de 2 000 porciones para el público presente, quienes no solo disfrutaron del potaje marino, sino también de música y otros eventos culturales. De hecho, la preparación de este platillo permitió batir su propio récord del año pasado cuando alcanzaron los 25 metros.

Asimismo, la enorme parihuela, que formó parte de los festejos por el 64 aniversario del distrito, fue verificada por las autoridades, alcanzando una longitud de 30,85 metros, marcando un hito para la ciudad, ya que permitirá que turistas dinamicen la economía local a través de la gastronomía. Por su parte, los residentes instaron a los representantes de su jurisdicción a solicitar la presencia de representantes de los Récord Guinness para la respectiva certificación. “Con 250 kilos de pescado, 30 kilos de mariscos, 30 kilos de cangrejo y otros insumos hemos preparado este ‘Parihuelazo 2025’. Batimos nuestro récord del año pasado en que la parihuela más grande fue de 25 metros”, sostuvo Carmen, cocinera del restaurante Limón Criollo en el distrito de José Leonardo Ortiz, para Trome.

¿CUÁL ES LA RECETA PARA PREPARAR LA PARIHUELA?

Ingredientes:

1 cucharada de aceite

½ cebolla picada

1 cucharada de ajo molido

3 cucharadas de ají amarillo molido

1 cucharada de ají panca molido

1 taza de salsa madre

1 pescado entero, limpio (tramboyo de 400 gramos)

1 cangrejo limpio

½ taza de chicha de jora

½ taza de vino blanco

1 ½ litros de caldo pescado

4 unidades de choros limpios

4 unidades de conchas de abanico limpias

100 gramos de pulpo precocido

50 gramos de lapa precocida

50 gramos de caracol precocido

150 gramos de langostinos limpios

150 gramos de calamar en aros, limpios

1 cucharada de chuño diluido en agua

1/8 de taza de cerveza negra

Sal al gusto

Culantro al gusto, picado

Salsa madre:

250 gramos de cáscaras de langostinos

100 gramos + 2 cucharadas de mantequilla

1 copita de pisco (50 mililitros)

10 dientes de ajo en trozos

3 cebollas en trozos

1 poro picado

2 ramas de apio picadas

½ zanahoria en trozos

5 unidades de ají amarillo en trozos, sin semillas

1 pimiento en trozos

3 tomates picados

2 hojas de laurel

4 cucharadas de ají panca molido

1 taza de vino blanco

5 cucharadas de harina sin preparar

1 litro de caldo de pescado

Aceite en cantidad necesaria.

