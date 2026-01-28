Los países del mundo a través de sus respectivos gobiernos buscan velar por la integridad de la ciudadanía, y establecer así parámetros a partir de los cuales puedan cumplir con la función constitucional de defender territorio marítimo. En ese sentido, hoy las fuerzas militares de administración particular ubicada en América Latina, llaman la atención de medios debido a anuncios entorno a modernización de ejército, y asimismo el desafío que representa superar a grandes potencias mediante diversos rankings internacionales.

ESTE PAÍS LATINOAMERICANO EMERGE COMO POTENCIA MILITAR Y DESAFÍA A GRANDES NACIONES TRAS MODERNIZACIÓN DE FLOTA

Como parte integral de las funciones que debe cumplir un gobierno, sin duda las fuerzas armadas destacan por el trabajo que deben realizar a fin de garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales, factores que precisamente toma en cuenta el Global Fire Power (GFP) para elaborar clasificaciones anuales como la de este 2026 donde Estados Unidos sigue estando a la vanguardia en materia naval, pero teniendo a un país sudamericano en particular, pisándole los talones con casi 300 naves conformando su poderío marítimo.

De acuerdo a la información compartida por el portal especializado en la medición y comparación de potencias militares a nivel mundial, Colombia es el territorio de América Latina que resalta por ocupar el puesto 43 de 145 analizados mediante ranking de las naciones con mayor cantidad de buques de guerra y submarinos donde a nivel sudamericano se sitúa tercero, y solo por detrás de Brasil y Argentina.

Ocupando la cuadragésima tercera posición en clasificación anual elaborada por GFP, la Armada de dicho país destaca a nivel continental por poseer los siguientes elementos navales de superficie:

158 buques de patrullaje

4 submarinos

2 corbetas

9 fragatas

Cabe resaltar, que sumado al total de 213 activos totales evidenciados en flotas navales, la Armada de Colombia hoy tiene disponibles un aproximado de 166 helicópteros, 280 aeronaves, y aunque no posee algún tanque de guerra, su poderío termina potenciándose gracias a artillería autopropulsada y remolcada por vía terrestre que manejan más de 33 mil tripulantes a cargo del Vicealmirante Juan Rozo Obregón.

MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES, Y VALORES QUE BUSCA PROYECTAR LA ARMADA DE COLOMBIA

Misión

- La Armada Nacional desarrolla operaciones navales con el propósito de contribuir a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, así como a la protección y desarrollo de los intereses nacionales.

Visión

- Ser una Armada de proyección e influencia regional, con tecnología y capacidades de avanzada para la defensa y seguridad.

Objetivos Específicos

- Protección de la población, y sus recursos y consolidación del control territorial.

- Disuasión estratégica.

- Neutralización de las finanzas del narcoterrorismo.

- Seguridad marítima y fluvial.

Principios y Valores

- Acatamiento integral de la constitución y la ley, la total convicción por el respeto a la persona, la búsqueda de la cooperación e integración interinstitucional / Lealtad, solidaridad, compromiso, servicio, disciplina, honestidad, justicia