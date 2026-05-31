Por Redacción EC

En la actualidad, los materiales sostenibles son importantes en el mundo debido a que disminuyen el impacto ambiental, promueven el uso eficiente de los recursos naturales y contribuyen a reducir la contaminación, favoreciendo un desarrollo más responsable y sostenible. En ese contexto, con la finalidad de desarrollar biomateriales sostenibles a partir del uso de productos locales, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha impulsado un proyecto de investigación que busca fomentar la modernización de saberes tradicionales con apoyo de tecnologías digitales en la selva peruana. Esto no solo ha llamado la atención de los estudiantes, sino también de la población en general, que observa con entusiasmo esta propuesta. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.