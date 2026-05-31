En la actualidad, los materiales sostenibles son importantes en el mundo debido a que disminuyen el impacto ambiental, promueven el uso eficiente de los recursos naturales y contribuyen a reducir la contaminación, favoreciendo un desarrollo más responsable y sostenible. En ese contexto, con la finalidad de desarrollar biomateriales sostenibles a partir del uso de productos locales, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha impulsado un proyecto de investigación que busca fomentar la modernización de saberes tradicionales con apoyo de tecnologías digitales en la selva peruana. Esto no solo ha llamado la atención de los estudiantes, sino también de la población en general, que observa con entusiasmo esta propuesta. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNI QUE BUSCA DESARROLLAR BIOMATERIALES SOSTENIBLES EN LA SELVA PERUANA?

En el marco del Concurso de Proyectos de Investigación Formativa 2026, la Universidad Nacional de Ingeniería, mediante el Grupo de Investigación “Diseño Digital”, ejecutará un proyecto de investigación que busca impulsar el desarrollo de biomateriales sostenibles elaborados con fibras de shapaja y tamshi, con el objetivo de optimizar su calidad y capacidad de producción para su aplicación en viviendas más confortables y adecuadas para las condiciones de la selva peruana. De acuerdo con la propuesta, este material vegetal, que se obtiene de palmeras amazónicas, es utilizada en la construcción de techos precisamente en esta zona del país, destacando por sus propiedades de regulación térmica, aislamiento y ventilación natural.

Eso no es todo, entre los otros beneficios es que ayuda a disminuir de manera considerable la temperatura al interior de las casas, lo cual representa una ventaja frente a otros materiales como la calamina. En cuanto al tamshi o llamado también “alambre vegetal” seguirá cumpliendo una función de unión; aunque será aprovechado de manera más eficiente mediante su integración en sistemas constructivos mejorados. Es decir, la propuesta contempla evaluar su uso en entramados, refuerzos estructurales y soluciones tensiles que permitan optimizar su desempeño. Así, se contempla ampliar las aplicaciones de ambos biomateriales por medio del desarrollo de soluciones para construcción y productos artesanales con mayor valor agregado, como paneles, techos, aislantes térmicos, canastas, tapetes y empaques biodegradables.

Investigadores de la UNI desarrollan biomateriales con recursos materiales aplicados a viviendas en la selva. Foto: UNI

Asimismo, la propuesta de la UNI incorpora tecnologías de fabricación digital, entre ellas el modelado paramétrico, la impresión 3D y el corte CNC, con el fin de optimizar el aprovechamiento de los materiales, perfeccionar los diseños y minimizar los desperdicios. Estas herramientas facilitarán la creación de sistemas constructivos más precisos, resistentes y replicables, sin dejar de lado los conocimientos y técnicas tradicionales de la zona. Es importante mencionar que, la investigación tiene como objetivo contribuir al bienestar de las comunidades amazónicas mediante el desarrollo de viviendas más sostenibles y confortables, al tiempo que promueve nuevas oportunidades económicas basadas en el aprovechamiento responsable de los recursos locales, conforme comparte Andina.

¿POR QUÉ UN ESCOLAR DE 14 AÑOS NO PUDO OCUPAR UNA VACANTE EN LA UNI TRAS EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026?

Con un brillante historial académico, Thiago Gadiel Viviano Durán decidió a los 9 años postular a la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) motivado por su profesor, aunque no obtuvo los resultados que esperaba en ese momento. A pesar de las adversidades, el adolescente, quien nació en Huánuco el 1 de enero del 2012, volvió a rendir al siguiente año el examen e ingresó a la carrera de Matemáticas y Física en la misma universidad con solo 10 años. Eso no es todo, el joven escolar afrontó, probablemente, uno de los retos más decisivos de su vida al rendir el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde alcanzó una de las 1 800 vacantes disponibles con 1 153 puntos, lo cual equivale a una nota de 12, conforme comparte Andina.

Esto, sin duda, le aseguraba una vacante en la carrera de Ingeniería Química de la UNI; sin embargo, debido a su edad y a que aún cursa el segundo año de secundaria, deberá esperar hasta culminar la etapa escolar para hacerla efectiva. Previamente, como parte de una estrategia de aprendizaje y al fortalecimiento de su nivel competitivo, el joven huanuqueño desarrolló exámenes en universidades como la UNAC, San Marcos y la Unheval, donde tuvo buenos resultados. Asimismo, Thiago confesó que ahora su nuevo objetivo profesional es postular una vez más a la UNMSM y a la UNI para la carrera de Ingeniería Civil, con miras a alcanzar posteriormente el cómputo general, así como acceder a un cupo en la National Aeronautics and Space Administration (NASA). “Estas carreras de ingeniería son muy exigentes y requieren un alto puntaje para obtener una vacante”, dijo a la Agencia Andina.