Jefferson Farfán se ha convertido en uno de los referentes de Alianza Lima y se ha ganado el cariño de la propia hinchada que en su momento pudieron celebrar sus anotaciones. Sin embargo, la ‘Foquita’ destacó el sólido trabajo que viene realizando Jean Ferrari para que Universitario de Deportes pueda conseguir grandes logros, caso contrario que no sucede en el club íntimo debido a la falta de referentes. Aquí te detallamos todo sobre sus declaraciones.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN SOBRE JEAN FERRARI Y ALIANZA LIMA?

En diálogo con el programa ‘Fútbol Champán’ que se transmite por YouTube, Jefferson Farfán estuvo comentando junto a su compañero Roberto Guizasola acerca de su paso en el mundo del balompié. Durante la entrevista, Enrique de la Rosa, panelista del podcast, tocó el tema del plantel de Alianza Lima y Farfán no dudó en mencionar que el club necesita identidad y dar oportunidad a los jóvenes de las divisiones inferiores, destacando el buen manejo dirigencial que tiene Jean Ferrari en el mando de Universitario.

“Mira lo que está haciendo la U. Identidad pura. Jean Ferrari, Manuel Barreto, Piero Alva, Jorge Araujo... son de Universitario. Es identidad, ellos ya conocen lo que es la casa. Los jugadores que vienen de afuera tiene que conocer eso. ¿Quién se los muestra? Ellos, claro ejemplo”, dijo.

Asimismo, el ‘10 de la calle’ indicó que hasta el momento a Alianza le falta un jugador referente, pese a que le mencionaron a Hernán Barcos por ser considerado como el mejor en las últimas temporadas con el cuadro blanquiazul y salir bicampeón en el fútbol peruano. De esta manera, el exseleccionado nacional confesó que no va a alentar al Alejandro Villanueva de Matute por la carencia de identidad.

“Yo ni voy a Alianza Lima por eso, no sé quién manda. Yo no sé quién es el referente en Alianza Lima, es que es la verdad. ¿Quién es el referente en Alianza? (Hernán Barcos) no ha crecido en Alianza, ¿me entiendes? Nadie lo discute (su jerarquía), pero referencia en Alianza no hay nadie. Ni siquiera veo al profesor César Cueto, el Poeta, que es un ídolo”, explicó.

¿QUÉ DIJO ROBERTO GUIZASOLA SOBRE LA MOLESTIA DE JEFFERSON FARFÁN CON PACO BAZÁN?

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola estuvieron como invitados en el programa ‘Fútbol Champán’ que se transmite por YouTube para hablar sobre diversos asuntos. Durante la entrevista, Paulo Albarracín, panelista del espacio, le preguntó sobre el conflicto que existe entre el ‘10 de la calle’ y Paco Bazán; además, de la supuesta invitación a ‘Enfocados’ si pasaba los 100 mil suscriptores en su canal.

“Te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que ‘Paco’ es bien chévere, pero pasó un tema que creo no lo supo manejar, de nuestro sobrino, su hijo (señala a Jefferson Farfán) y creo que cualquier padre se incomoda cuando tocan a sus hijos, nuestros cachorros”, reveló el popular ‘Cucurucho’.

Asimismo, Guizasola no dejó pasar el momento para confesar que pronto invitarán a la figura de ATV al programa ya que su presencia en el podcast daría show. “Yo creo que se va a dar en algún momento, ¿por qué no? Yo conozco a mi hermano. Esto es parte del espectáculo y nosotros damos show. El asunto es que él tiene que estar preparado para llegar allá. Si está preparado, hermano… si la gente quiere show y las chicas quieren reggaetón hay que darle papi, tú sabes que tenemos que ponerla en el satélite”, dijo.