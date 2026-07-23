El intérprete español José Coronado vuelve a encabezar una producción de Netflix con una historia que mezcla intriga, conflictos familiares y una creciente sensación de incertidumbre. El actor lidera una nueva ficción que promete atrapar al público gracias a una trama llena de sospechas y giros inesperados, donde nada parece ser lo que aparenta. Con un elenco destacado y un equipo creativo responsable de exitosas producciones, esta serie busca convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la plataforma durante este año. Si te gustan los relatos psicológicos cargados de tensión y personajes complejos, esta propuesta podría estar entre las más interesantes del catálogo durante las próximas semanas y sorprender a los seguidores del género de misterio.

¿CÓMO SE LLAMA LA NUEVA SERIE DE JOSÉ CORONADO?

La nueva apuesta de Netflix lleva por título “Los creyentes”, una producción española que llegará al servicio de streaming este 24 de julio. La historia presenta un thriller psicológico que combina misterio, drama y tensión emocional para construir un relato donde las dudas crecen con cada escena. La plataforma continúa reforzando su catálogo de producciones españolas con proyectos originales de gran alcance y vuelve a confiar en José Coronado como uno de los principales rostros de esa estrategia internacional, tras el éxito obtenido con otras ficciones protagonizadas por el actor.

¿DE QUÉ TRATA “LOS CREYENTES”?

La trama sigue a Martín, un hombre que, después de retirarse de su vida laboral, vive completamente aislado y ha desarrollado una personalidad cada vez más hostil mientras se aferra a una inquietante teoría conspirativa. Todo cambia cuando su hija Ruth regresa a la casa familiar luego de la inesperada muerte de su madre. A partir de ese momento comienzan a surgir preguntas sobre lo ocurrido y la joven empieza a sospechar que detrás del fallecimiento podría esconderse una verdad mucho más oscura relacionada con su propio padre, según informa Infobae.

¿POR QUÉ ESTA HISTORIA PROMETE MANTENER AL PÚBLICO EN SUSPENSO?

Más allá del misterio principal, la serie construye un ambiente donde la desconfianza domina cada conversación y ninguna versión de los hechos parece completamente segura. Conforme avanza la historia, los personajes quedan atrapados entre la paranoia, el dolor y las manipulaciones emocionales, generando un constante juego de incertidumbre para el espectador. El hogar familiar deja de ser un refugio y se convierte en un espacio inquietante donde cualquier detalle puede cambiar el rumbo de la investigación y modificar la percepción sobre quién oculta realmente la verdad.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE ESTA PRODUCCIÓN DE NETFLIX?

El proyecto reúne a un equipo con amplia experiencia dentro de la industria audiovisual española. El guion fue desarrollado por Carlos Montero y Darío Madrona, quienes anteriormente participaron en ‘Élite’, una de las series españolas con mayor proyección internacional dentro de Netflix, y ahora también ejercen como productores ejecutivos.

La dirección corre por cuenta de Roger Gual, mientras que la fotografía fue realizada por Juana Jiménez y la música original estuvo a cargo de Nico Casal. El reparto se completa con Stéphanie Magnin, Fanny Gautier y Alberto Olmo, quienes aportan nuevos matices a una historia donde cada personaje guarda secretos que pueden cambiar el desenlace.