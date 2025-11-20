Hoy las plataformas digitales nos ofrecen variado contenido, y a nivel global hasta llama la atención el lanzamiento de películas animadas cuyas canciones se vuelven virales. Al respecto, te contamos que “Las Guerreras K-pop” emitidas por parte de Netflix, no solamente vienen arrasando en cuanto a vistas se refiere, sino también y mediante Shazam, gracias a tema musical puntual que lidera las preferencias entre los más jóvenes.

ESTA ES LA CANCIÓN QUE “LAS GUERRERAS K-POP” HAN POPULARIZADO Y ARRASA EN SHAZAM

Actualmente, los más jóvenes evidencian su gusto por música contemporánea, y en ese sentido el lanzamiento de “Las Guerreras K-pop” mediante Netflix, hoy genera mayor expectativa si tomamos en cuenta que una de sus canciones interpretadas, arrasa siendo buscada en la plataforma de Shazam.

Tras estrenarse el 20 de junio, la película animada a la cual destacamos, ha alcanzado cifras que la colocan incluso como la más vista de la historia de dicho servicio de streaming, convirtiéndose así en el gran éxito del año gracias a sobre todo los temas interpretados conformando HUNTR/X.

Según los registros compartidos por parte de Shazam dentro de la semana del 16 de noviembre de 2025, la canción llamada “Golden” de “Las Guerreras K-pop”, llegó a ocupar el segundo lugar entre las más buscadas, y solo por detrás del afamado “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift.

“Cuando las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey no están llenando estadios, usan sus identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger a sus fans del peligro sobrenatural que las acecha constantemente”, remarca Netflix como sinopsis de la película más popular de Netflix de la historia con más de 300 millones de visualizaciones a la fecha.

CHRISTIAN YAIPÉN DEL GRUPO 5 LE ENVÍA MENSAJE A ESTRELLA DEL K-POP Y SE VUELVE VIRAL

Hoy las redes sociales explotan de alegría y emoción por la latente posibilidad de que el Grupo 5 y Super Junior terminen grabando una canción juntos, y esto luego de viralizarse mensaje de Christian Yaipén dirigiéndose en inglés a Siwon, uno de los más populares integrantes de dicha banda surcoreana.

A través de transmisiones realizadas vía TikTok, el cantante de K-pop recibió recomendaciones para escuchar la música de la agrupación monsefuana, y para sorpresa de muchos, evidenció reacciones de agrado que han terminado originando una publicación con más de 30 mil likes.

“Hola, Siwon. Este es Grupo 5. Hicimos este video para agradecerte por escuchar nuestra banda“, manifestó inicialmente Christian Yaipén buscando formalizar colaboración musical que parecería cercana más allá de la distancia entre Perú y Corea del Sur.

Pidiendo que lo etiqueten, el vocalista del denominado ‘Grupo de Oro del Perú’, también se dirigió a los fans de la propia agrupación surcoreana para que hagan posible la llegada de mensaje, enfatizando precisamente el hecho de haber descubierto que “compartimos muchas fans y estaríamos muy felices de hacer cumbia con ustedes, chicos”.

Expresándose en inglés para mayor entendimiento de Siwon de Super Junior, Christian Yaipén acompañado por sus hermanos Andy y Elmer, concluyó video publicado a través de redes sociales, enviándole saludos desde tierras peruanas, y esperando así que "¡Hagamos realidad esta colaboración!" impulsada gracias también al agrado del propio artista surcoreano.

DE ESTA FORMA REACCIONARON LOS FANS DEL GRUPO 5 Y SUPER JUNIOR TRAS ESCUCHAR A CHRISTIAN YAIPÉN

Con más de 30 mil likes en Instagram, video publicado por el Grupo 5 el 1 de noviembre, hoy continúa llamando la atención y generando expectativa entre los fans de Super Junior también, la banda surcoreana que precisamente anduvo en tierras peruanas brindando concierto hacia mediados de octubre 2025.

"El tío latina apoya esto“, se lee como comentario que realiza el canal de San Felipe, mientras otros internautas refieren que la colaboración musical entre ambas agrupaciones sería una de las más esperadas.

Usando el término o la frase de “Perú es clave”, los seguidores del Grupo 5 y Super Junior, hacen sentir su emoción por lo que podría convertirse en contribución viral tomando en consideración el idioma, y la posibilidad de unir géneros diversos a la distancia.