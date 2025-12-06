A solo unos días de la esperada Nochebuena, varias familias ultiman detalles para recibir la nostálgica Navidad 2025. Durante estas fechas, llenas de emociones, momentos agradables y reencuentros, las personas aprovechan la ocasión para expresar sus sentimientos y gratitud por los meses vividos. De hecho, con el objetivo de vivir esta festividad al máximo, muchos suelen escuchar los clásicos villancicos, cuyas melodías y letras conectan la tradición religiosa con la celebración familiar y cultural. En ese sentido, un estudio científico reveló las razones por las que las canciones navideñas se repiten con rapidez en nuestra memoria, ya sea por su estructura o por la melodía en sí. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LAS CANCIONES DE NAVIDAD SON TAN PEGAJOSAS, SEGÚN LA CIENCIA?

Es bien sabido que, durante el mes de diciembre, una de las actividades más representativas de la Navidad es la interpretación de los tradicionales villancicos. Estas emotivas melodías se suelen escuchar en los centros comerciales, establecimientos, hogares y más, con el propósito de vivir estas emotivas fechas. Sin embargo, la capacidad humana para apreciar la música no deja de sorprender a la comunidad científica, ya que, según una investigación publicada en la revista Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, señalaron que las canciones con mayor frecuencia o las más reconocidas son potentes “gusanos auditivos”.

“Un gusano auditivo suele ser un breve fragmento de una pieza musical, a menudo del estribillo, que se reproduce en la mente repetidamente, como si estuviera en bucle”, detalla Elizabeth Margulis de la Universidad de Arkansas al medio británico Daily Mail. Así, los expertos en cognición musical explican que la composición también influye, es decir, muchas de estas canciones se basan en estructuras simples, con intervalos cortos y ritmos accesibles, lo que facilita que el público las memorice y las cante sin dificultad. Por ello, el cerebro juegan un rol importante, ya que los procesa y almacena con rapidez, como, por ejemplo, los villancicos que suelen ser muy memorables y poseen un gran peso cultural; además, la carga emocional de estas melodías amplifica su impacto.

MENSAJES PARA COMPARTIR A LOS SERES QUERIDOS EN NAVIDAD

A continuación, te presentamos varias frases que compartió Infobae para que le dediques a tus padres, hermanos o seres queridos durante las celebraciones de Navidad este 2025:

En estas fiestas, te deseo todo lo mejor. Que la alegría te acompañe siempre.

La Navidad es tiempo de dar y recibir amor. ¡Feliz Navidad, querido amigo!

Que la luz de la Navidad ilumine tu camino en cada paso que des.

En esta Navidad, mi mayor deseo es que tu corazón se llene de esperanza y alegría.

La Navidad nos recuerda lo importante que es estar rodeados de aquellos que amamos. ¡Te deseo lo mejor!

Que en esta Navidad encuentres la paz y la felicidad que mereces.

Gracias por ser una parte tan especial de mi vida. ¡Te deseo una Navidad llena de amor!

¡Que el espíritu navideño llene tu vida de bendiciones y momentos inolvidables!

En esta Navidad, que la unión familiar sea el mejor regalo que recibas.

Que cada día de estas fiestas esté lleno de alegría y buenos momentos con los que más quieres.

