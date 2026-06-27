La dieta que sigue Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026 y desde hace algunos años: a base de verduras y proteínas | Foto: @cristiano
La dieta que sigue Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026 y desde hace algunos años: a base de verduras y proteínas | Foto: @cristiano
Por Redacción EC

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa desafiando los límites de la biología en el más alto nivel del fútbol mundial. Su participación en el actual Mundial 2026 no es fruto del azar, sino el resultado directo de una metodología de vida extremadamente rigurosa que ha perfeccionado durante años. Mientras otros futbolistas de su generación han optado por el retiro, el capitán de la selección portuguesa mantiene una condición física privilegiada, cimentada en una alimentación estratégica que evita lo innecesario y potencia su rendimiento atlético. Este enfoque, que combina el descanso disciplinado con una cantidad de comida calculada al milímetro, es el pilar fundamental que le permite seguir compitiendo con la élite y acechar la mítica cifra de los 1.000 goles como profesional. Descubre los secretos alimenticios, los productos prohibidos y las rutinas diarias que permiten al astro portugués sostener un nivel de exigencia física envidiable en plena madurez deportiva.

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