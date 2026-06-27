A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa desafiando los límites de la biología en el más alto nivel del fútbol mundial. Su participación en el actual Mundial 2026 no es fruto del azar, sino el resultado directo de una metodología de vida extremadamente rigurosa que ha perfeccionado durante años. Mientras otros futbolistas de su generación han optado por el retiro, el capitán de la selección portuguesa mantiene una condición física privilegiada, cimentada en una alimentación estratégica que evita lo innecesario y potencia su rendimiento atlético. Este enfoque, que combina el descanso disciplinado con una cantidad de comida calculada al milímetro, es el pilar fundamental que le permite seguir compitiendo con la élite y acechar la mítica cifra de los 1.000 goles como profesional. Descubre los secretos alimenticios, los productos prohibidos y las rutinas diarias que permiten al astro portugués sostener un nivel de exigencia física envidiable en plena madurez deportiva.

¿QUÉ ALIMENTOS COMPONEN LA NUTRICIÓN DEL ASTRO PORTUGUÉS?

La clave del éxito nutricional de Ronaldo radica en consumir alimentos en cinco a seis raciones diarias, priorizando siempre la frescura y la sencillez. Su esquema de alimentación elimina por completo los productos procesados, las harinas, los lácteos y el azúcar.

Según informa la revista Hola!, sus platos principales suelen basarse en:

Carnes sin grasa como ternera y pollo, esenciales para la recuperación muscular total del organismo.

Pescados frescos, que aportan nutrientes fundamentales y grasas saludables muy necesarias.

Huevos, integrados habitualmente en su dieta por su alto contenido de proteínas esenciales.

Vegetales variados y arroz, que completan un perfil nutricional equilibrado para su cuerpo.

Uso constante de aceite de coco para sus preparaciones culinarias de cada jornada diaria.

Cristiano Ronaldo. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) / PATRICIA DE MELO MOREIRA

¿CÓMO ES SU RUTINA MATUTINA PARA AFRONTAR EL ENTRENAMIENTO?

Para iniciar el día con la energía necesaria, el delantero del Al Nassr sigue un desayuno inamovible que integra tres componentes esenciales: el aguacate, el café y los huevos.

La elección del aguacate no es casual, pues aporta grasas benéficas que garantizan una liberación constante de energía y mantienen al jugador saciado. El café, por su parte, actúa como un potente antioxidante que favorece la agudeza mental y la salud del corazón. Finalmente, el huevo provee la cantidad de proteína necesaria para preservar su notable masa muscular tras cada sesión de entrenamiento de alta intensidad.

Cristiano Ronaldo sigue un desayuno inamovible que integra tres componentes esenciales: el aguacate, el café y los huevos. | Foto: Freepik

¿CUÁLES SON SUS PREFERENCIAS GASTRONÓMICAS Y SU PLATO EMBLEMÁTICO?

Como fiel representante de su cultura, Ronaldo tiene una especial predilección por las recetas de su tierra natal. Su comida predilecta es el bacalhau à Brás, un plato tradicional que mezcla bacalao, patatas finamente cortadas y huevos. Esta receta, que suele ser preparada por su madre Dolores Aveiro, destaca en un recetario personal donde también sobresalen las sopas caseras, el pollo asado bajo métodos portugueses y diversas preparaciones a base de pescado típicas de Madeira.

Esta conexión con sus raíces, combinada con su dieta estricta, demuestra que el bienestar físico no está reñido con el disfrute de la cocina tradicional de calidad, siempre que se consuma bajo los parámetros de su exigente régimen.

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