Por Redacción EC

Empezar la jornada con energía sostenida está estrechamente relacionado con la calidad de la alimentación, especialmente con el consumo de frutas y verduras ricas en nutrientes esenciales. Entre ellas, existe una fruta que ha captado la atención de diversos estudios por su elevado contenido de antioxidantes y sus posibles efectos positivos en el organismo. Investigaciones recientes destacan que sus propiedades nutricionales no solo contribuyen a mejorar la sensación de bienestar general, sino que también podrían influir en la calidad del sueño, apoyar el control del peso e incluso aportar beneficios en etapas específicas como el embarazo. Su origen, formas de consumo y la manera de aprovechar al máximo sus componentes han sido analizados por especialistas, que subrayan su valor dentro de una dieta equilibrada. A continuación, te contamos cuál es y todos sus beneficios para la salud.