Mantener una alimentación saludable no solamente permite obtener los nutrientes que el organismo necesita para funcionar correctamente, sino que también puede favorecer el descanso y contribuir al control del peso corporal. Dentro de la amplia variedad de alimentos naturales, hay una fruta que sobresale por su composición nutricional y por los diferentes aportes que ofrece a la salud: el kiwi. Su consumo ha despertado el interés de investigadores debido a sus propiedades antioxidantes, su contenido de fibra y su posible relación con una mejor calidad del sueño.

Esta fruta, reconocible por su pulpa verde y pequeñas semillas negras, contiene una importante cantidad de vitamina C y otros componentes que participan en distintas funciones del organismo. Además, algunas investigaciones han explorado sus posibles efectos sobre la digestión, la saciedad y el descanso nocturno. Aunque no se trata de un alimento milagroso ni reemplaza una dieta equilibrada, incorporarlo regularmente puede representar una alternativa interesante para complementar la alimentación diaria.

¿CUÁL ES LA FRUTA QUE DESTACA POR SUS PROPIEDADES PARA LA SALUD?

El kiwi pertenece a la familia de las actinidiáceas y tiene sus orígenes en China, donde crecía de manera silvestre antes de extenderse hacia otros territorios. De acuerdo con la Fundación Española de Nutrición (FEN), se caracteriza por su forma ovalada, una cubierta exterior marrón con pequeñas vellosidades y una pulpa jugosa que puede presentar tonalidades verdes o amarillas, dependiendo de la variedad.

Uno de sus principales atributos es su concentración de vitamina C, nutriente que interviene en el funcionamiento del sistema inmunológico y contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. También proporciona fibra, minerales y compuestos vegetales que favorecen diferentes procesos fisiológicos. Por estas características, el kiwi se ha convertido en una fruta valorada dentro de los planes de alimentación orientados al bienestar general.

¿CÓMO PUEDE EL KIWI AYUDARTE A CONTROLAR EL PESO Y DORMIR MEJOR?

Entre los aspectos que han despertado mayor interés se encuentra su posible contribución al control del peso. Su contenido de fibra favorece la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a reducir el deseo de consumir alimentos entre comidas. Asimismo, al ser una fruta con un aporte calórico moderado, puede incluirse en desayunos, meriendas o como complemento de una alimentación equilibrada.

Por otro lado, el kiwi también ha sido estudiado por su posible relación con el descanso nocturno. Algunas investigaciones han observado mejoras en determinados indicadores del sueño entre personas que consumieron esta fruta antes de acostarse. Sus componentes antioxidantes y su aporte de serotonina han sido considerados posibles factores relacionados con estos resultados. Sin embargo, todavía se necesitan más estudios para establecer con precisión sus efectos y no debe considerarse un tratamiento contra el insomnio.

ESTOS SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS NUTRICIONALES DEL KIWI

La Fundación Española de Nutrición y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) destacan diferentes propiedades de esta fruta. Entre ellas figura la presencia de fibra, vitamina C y compuestos antioxidantes, que pueden contribuir al mantenimiento de diversas funciones del organismo. También contiene actinidina, una enzima que participa en la descomposición de las proteínas y facilita su digestión.

Entre los beneficios asociados a su composición nutricional destacan los siguientes:

Favorece el tránsito intestinal: su contenido de fibra contribuye a regularizar las evacuaciones y mejorar la función digestiva.

su contenido de fibra contribuye a regularizar las evacuaciones y mejorar la función digestiva. Contribuye al control del colesterol: determinados componentes de su fibra pueden ayudar a reducir la absorción intestinal de grasas.

determinados componentes de su fibra pueden ayudar a reducir la absorción intestinal de grasas. Apoya la salud cardiovascular: sus nutrientes participan en procesos relacionados con el funcionamiento de los vasos sanguíneos y el equilibrio de la presión arterial.

sus nutrientes participan en procesos relacionados con el funcionamiento de los vasos sanguíneos y el equilibrio de la presión arterial. Prolonga la sensación de saciedad: la fibra ayuda a controlar el apetito durante el día.

la fibra ayuda a controlar el apetito durante el día. Contribuye al mantenimiento de los huesos: aporta nutrientes que intervienen en diferentes procesos relacionados con la salud ósea.

aporta nutrientes que intervienen en diferentes procesos relacionados con la salud ósea. Favorece las defensas del organismo: su vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico.

su vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico. Participa en la absorción del hierro: la vitamina C facilita el aprovechamiento de este mineral presente en alimentos de origen vegetal.

la vitamina C facilita el aprovechamiento de este mineral presente en alimentos de origen vegetal. Contribuye al funcionamiento muscular: su contenido de potasio participa en la contracción muscular y el equilibrio de líquidos.

¿CÓMO INCORPORAR EL KIWI A TU ALIMENTACIÓN DIARIA?

Una de las ventajas de esta fruta es que puede consumirse de distintas maneras sin necesidad de preparaciones complicadas. Puede comerse directamente, añadirse a ensaladas, combinarse con yogur natural o incorporarse a batidos junto con otras frutas. También representa una alternativa para complementar el desayuno o consumir una porción durante la tarde.

Para aprovechar sus propiedades, lo recomendable es incluirlo dentro de una alimentación variada que contemple verduras, proteínas, cereales integrales y otras fuentes de nutrientes. Su consumo por sí solo no garantiza la pérdida de peso ni soluciona los problemas para dormir, pero puede formar parte de hábitos saludables que favorezcan el bienestar a largo plazo.