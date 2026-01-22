La educación superior en Perú cuenta con grandes exponentes a nivel nacional, y a la vez reconocidas instituciones que mundialmente lideran diversas clasificaciones internacionales publicadas hacia el 2026. Al respecto, te revelamos detalles entorno a listado elaborado por prestigiosa revista británica cuyos indicadores han determinado incluir a las mejores universidades del país, y destacando una muy particular por encima de la UNI y San Marcos.

ESTA ES LA MEJOR UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL PERÚ, SEGÚN RANKING 2026

Anualmente, las más prestigiosas casas de estudios conforman rankings como el elaborado por el Times Higher Education (THE) que en su vigésima segunda edición del World University Rankings, sitúa hasta a 5 peruanas en lo más alto, pero solo una superando largamente al resto.

De acuerdo a la clasificación publicada de manera oficial, la Universidad Agraria La Molina (UNALM) cuyo sólido desempeño resalta debido a investigación y calidad científica, hoy figura situada en rango mundial de 1201-1500 entre más de 2 mil instituciones de 115 países y territorios, siendo así la mejor universidad del país por encima de la San Marcos y propia UNI.

Tal y como lo precisa la plataforma del THE, y replica también dicha institución de educación superior peruana, para este vigésimo segundo World University Rankings se volvió a considerar la evaluación de 18 indicadores de desempeño que contemplan puntualmente 5 áreas elementales, pudiendo llevarlo a cabo gracias a la nueva metodología denominada como WUR 3.0.

¿LA UNALM ES LA UNIVERSIDAD PÚBLICA MÁS GRANDE DEL PERÚ?

El prestigio y reconocimiento alcanzado por varias de las universidades públicas peruanas se debe en gran medida al tipo de enseñanza brindada, pero también incluye el protagonismo de la infraestructura, los espacios de los campus, dimensiones, entre otras características similares, que hoy ponderan a una en particular por encima de la San Marcos.

Considerando información compartida estatalmente tras la aprobación del “Plan Maestro rumbo al 2030″, la UNALM es aquella que con 193.13 hectáreas supera a la ‘Decana de América’ por una diferencia ascendente a las 130, hecho que le ha valido ser considerada como la institución con la mejor infraestructura universitaria del país.

Desde el 22 de julio de 1902, dicha casa de estudios conocida inicialmente como la “Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria”, se encarga de formar “profesionales competentes en las diversas disciplinas, especialmente, en las referidas a los sectores agrosilvopecuario, pesquero, alimentario y económico”, mediante un campus que está conformado por áreas verdes donde crían animales, existen viveros, y hasta 93 aulas de clase.

Actualmente, y considerando factores de infraestructura, cabe resaltar que de acuerdo al “Plan Maestro rumbo al 2030″, desde fines de 2019 el Consejo Universitario viene “formulando diversos proyectos de inversión pública cuyas áreas de intervención se ubican en diversos espacios del campus”, a fin de aumentar capacidades debido al crecimiento de la población estudiantil evidenciado anualmente tras cada examen de admisión.

ESTAS CARRERAS PROFESIONALES OFRECE LA UNALM JUNTO A DOCTORADOS Y MUCHO MÁS

Carreras de pregrado

- AGRONOMÍA

- BIOLOGÍA

- INGENIERÍA FORESTAL

- INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

- ECONOMÍA

- ZOOTECNIA

- ESTADÍSTICA INFORMÁTICA

- INGENIERÍA METEOROLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS

- INGENIERÍA AMBIENTAL

- PESQUERÍA

- INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

- INGENIERÍA AGRÍCOLA

8 doctorados

31 maestrías de posgrado

Fuente: UNALM