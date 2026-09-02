Por Redacción EC

El sistema nervioso interviene en numerosas funciones esenciales del organismo y su equilibrio puede verse alterado por distintos factores, entre ellos los episodios de migraña. Esta afección se encuentra entre los trastornos más frecuentes a nivel mundial. En ese contexto, un especialista señala que determinados alimentos podrían contribuir a disminuir la aparición de estos episodios, siempre que formen parte de una alimentación equilibrada y se acompañen de hábitos beneficiosos para nuestra salud. Asimismo, existen otras prácticas y productos que conviene limitar, debido a que pueden favorecer la aparición o intensificación de las molestias.