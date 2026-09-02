El sistema nervioso interviene en numerosas funciones esenciales del organismo y su equilibrio puede verse alterado por distintos factores, entre ellos los episodios de migraña. Esta afección se encuentra entre los trastornos más frecuentes a nivel mundial. En ese contexto, un especialista señala que determinados alimentos podrían contribuir a disminuir la aparición de estos episodios, siempre que formen parte de una alimentación equilibrada y se acompañen de hábitos beneficiosos para nuestra salud. Asimismo, existen otras prácticas y productos que conviene limitar, debido a que pueden favorecer la aparición o intensificación de las molestias.

ESTOS 10 ALIMENTOS PODRÍAN AYUDARTE A PREVENIR LA MIGRAÑA SEGÚN REVELA ESPECIALISTA

Conforme pasan los años, el ser humano debe lidiar con una serie de afecciones que alteran sistemas tan importantes como el nervioso, siendo la migraña en particular aquel trastorno desencadenado por el alcohol y ciertos alimentos, según lo resalta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Resulta importante destacar, que esta molestia recurrente suele durar toda la vida, y aunque se desconocen las causas exactas, la OMS también indica que puede deberse al “resultado de la liberación de sustancias inflamatorias que producen dolor alrededor de los nervios y los vasos sanguíneos de la cabeza”.

Al respecto, y para combatir la migraña, especialistas de Medical News Today comparten listado integrado por hasta 10 alimentos que debes consumir para prevenir malestares característicos y propios de dicho trastorno de cefalea primaria:

PAN BLANCO O DE TRIGO

CARNE DE RES O POLLO

FRUTAS FRESCAS

LENTEJAS

ESPÁRRAGOS

VERDURAS DE HOJA VERDE

CEREALES

PESCADO AZUL

ACEITE DE OLIVA

En esa línea, también vale mencionar a las frutas secas, quesos añejados o madurados, comida asiática preparada con salsa de soya, y bebidas alcohólicas como parte de los alimentos que debes evitar para prevenir la migraña debido a la tiramina que contiene, y también afecta al sistema inmunitario.

Según Mayo Clinic, si empiezas a sentir dolor de cabeza, busca un entorno tranquilo, apaga las luces, prueba con terapia de temperatura, y bebe cafeína en pequeñas cantidades, además de establecer horas regulares de sueño, y terminar por reducir distracciones mediante la reservación de habitación solamente para descansar.

ESTO INCLUYE EL DOLOR DE CABEZA CARACTERÍSTICO DE UNA MIGRAÑA SEGÚN LA OMS

Dolor de cabeza de intensidad moderada o severa

Dolor de cabeza unilateral o detrás del ojo

Dolor de cabeza pulsante en calidad

Dolor de cabeza agravado por la actividad física rutinaria

Dolor de cabeza con duración de horas a 2-3 días

Dolor de cabeza con sensibilidad a la luz y los sonidos

Dolor de cabeza con náuseas

LA VITAMINA ESENCIAL E IDEAL QUE NO DEBE FALTAR EN TU DIETA PARA PROTEGER EL CEREBRO

Las comidas diarias en buen estado y saludables, representan un gran estímulo para nuestro organismo, debido a fundamentalmente la presencia de vitaminas en suplementos, por ejemplo, y también varios alimentos que recomienda consumir la psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Uma Naidoo, quien en esta ocasión hace hincapié en aquellos que te ofrecen una óptima salud cerebral.

Según precisa en diálogo con Analía Llorente de la BBC Mundo llevado a cabo en octubre de 2022, los mejores nutrientes que pueden ayudarte a rendir un mejor examen, y fortalecer aspectos cognitivos, son aquellos que integran el denominado Complejo B, y entre los cuales destacan la B1 llamada también tiamina, y también la B12, entre otras de similares características.

“Una de mis favoritas, y de la que hablo todo el tiempo, es la vitamina B-9, que es el ácido fólico”, manifiesta Uma Naidoo, resaltando como parte de sus beneficios, que “ayuda con la función óptima de los neurotransmisores y la salud cerebral”, y puedes encontrarla en verduras de hoja verde.

Asimismo, incluye en ese paquete de vitaminas a la B2, B3, y B5 que contribuyen en el fortalecimiento de tu memoria, entre otros de los siguientes aspectos vinculados con el correcto funcionamiento del cerebro:

VITAMINA B2 (Riboflavina)

- Produce energía y descompone grasas y materiales externos como medicamentos.

VITAMINA B3 (Niacina)

- Trabaja con encimas para producir colesterol y grasa necesarios para el cuerpo. También es un antioxidante.

VITAMINA B5 (Ácido pantoténico)

- Ayuda a las enzimas a construir y descomponer los ácidos grasos para obtener energía.

Gracias a información compartida por el NIH de Estados Unidos, también los especialistas expresan que la Vitamina B12, por ejemplo, nos aporta una gran cantidad de ventajas y beneficios, y entre las cuales destaca su utilidad para combatir la fatiga, debilidad y cansancio que muchas veces terminan impidiendo que pueda lograrse el sueño reparador anhelado tras una larga jornada rutinaria.

Las dificultades para absorber los alimentos que contienen este importante nutriente, pueden generar que manifiestes síntomas de deficiencia, y eventualmente eviten que descanses la cantidad de horas recomendada, sin embargo la ingesta de cápsulas ligadas al Complejo B, te puede ayudar a prevenir la anemia megaloblástica que no es más que un trastorno de la sangre producida por la escasez de suficientes glóbulos rojos saludables.