Netflix vuelve a dar en el blanco con una producción europea que ha conquistado a millones de espectadores. Se trata de una miniserie danesa que, en menos de una semana, se ha posicionado como la más vista en casi 70 países gracias a su historia intensa, su atmósfera oscura y su tensión constante.

Con solo seis episodios, esta ficción demuestra que no hace falta una gran superproducción para atrapar al público. Crimen, espionaje y dilemas morales se combinan en una historia que mantiene la adrenalina hasta el último minuto. A continuación, te contamos de qué serie se trata.

¿CÓMO SE LLAMA LA SERIE QUE ESTÁ CAUSANDO FUROR EN NETFLIX?

La producción se titula “La agente encubierta” (Legenden o The Asset), creada por Adam August y dirigida por Kasper Barfoed, el mismo detrás de El caso Hartung. Desde su lanzamiento, se ha convertido en un fenómeno global, ocupando el primer lugar en la mayoría de países donde Netflix está disponible.

¿DE QUÉ TRATA “LA AGENTE ENCUBIERTA”?

La trama sigue a Tea (interpretada por Clara Dessau), una mujer reclutada por el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca (PET) para infiltrarse en la organización de un peligroso narcotraficante llamado Miran (Afshin Firouzi). Para cumplir su misión, debe ganarse la confianza de la esposa del criminal y adentrarse en su círculo más íntimo. Sin embargo, la operación se complica cuando su pasado y sus emociones comienzan a interferir, poniendo en riesgo su vida y la misión.

¿QUÉ HACE DIFERENTE A ESTA MINISERIE?

Aunque su premisa pueda parecer conocida, “La agente encubierta” destaca por su estilo realista, su crudeza y su tensión constante. No busca reinventar el thriller, sino ejecutarlo con precisión y sin concesiones. La serie evita los giros exagerados y apuesta por una narración sobria que muestra la delgada línea entre el deber y la destrucción personal. Cada capítulo es una inmersión en los dilemas morales de su protagonista, marcada por la adicción, la mentira y la culpa. Es una de esas series que empiezas sin expectativas y terminas viendo de un tirón.

¿CÓMO HA SIDO RECIBIDA “LA AGENTE ENCUBIERTA” POR LA CRÍTICA?

En FilmAffinity, la miniserie cuenta con una puntuación de 6,2, y la mayoría de reseñas resaltan el trabajo del elenco y la dirección contenida de Barfoed. Los críticos destacan su capacidad para mantener la tensión sin recurrir a artificios, y su retrato de una mujer atrapada en un entorno hostil, donde la verdad y la lealtad son conceptos difusos, según recoge la plataforma Espinof.

¿CUÁLES SON LAS SERIES MÁS VISTAS EN NETFLIX EN ESTE MOMENTO?

Actualmente, el TOP 10 de series de Netflix en Perú está conformado de la siguiente manera:

La agente encubierta One Punch Man Reclutas The Witcher Nadie quiere esto Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero Familia Typhoon Los dueños del juego El imperio de Ámsterdam Monstruo: La historia de Ed Gein

Este ranking confirma el dominio del thriller danés, que ha superado a producciones de Asia, América y Europa, consolidándose como la serie más vista del momento.