Para muchas personas con trastorno del espectro autista (TEA), condiciones del neurodesarrollo o alta sensibilidad sensorial, utilizar el transporte público suele representar un reto. El exceso de ruidos estridentes, las luces intensas y la saturación de estímulos en buses y unidades terrestres pueden transformar un desplazamiento en una situación sumamente abrumadora o estresante. Conscientes de esta realidad y con el objetivo de eliminar las barreras que limitan la participación plena de estos ciudadanos en la vida urbana, el Estado peruano ha intervenido mediante una nueva norma, la cual busca garantizar que el derecho a la movilidad se ejerza bajo condiciones de respeto, dignidad y bienestar, transformando el entorno de viaje en un espacio mucho más amable y adaptado a las diversas necesidades de la población.

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE LA NUEVA LEY?

A través de la Ley N.° 32704, la cual modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N.° 29973), se creará áreas dentro de las unidades de transporte diseñadas para disminuir de manera controlada los estímulos sensoriales, favoreciendo así un trayecto más placentero y sereno para quienes lo necesiten.

Asimismo, la normativa no solo se enfoca en el espacio físico, sino que también dicta nuevas reglas sobre el control de la contaminación sonora. De esta manera, se exige a los conductores y operadores que mantengan el volumen de los equipos de sonido bajo niveles moderados, evitando cualquier ruido excesivo que pueda incomodar tanto a los pasajeros con alguna discapacidad como al público en general que viaja en el vehículo.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE?

Las empresas no solo deben cumplir con la creación de estas zonas tranquilas, sino que también tienen el deber de asegurar que sus vehículos sean accesibles para los adultos mayores y las personas con discapacidad en general. La ley insiste en que las empresas deben garantizar que sus unidades ofrezcan condiciones de seguridad, comodidad y autonomía.

Para lograr esto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuará supervisando la introducción progresiva de estos vehículos mejor adaptados para toda la población.

Foto referencial: Andina

¿CUÁNDO Y CÓMO SE PONDRÁ EN MARCHA?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es la entidad encargada de organizar todo. La ley le otorga un máximo de 120 días calendario para publicar el “Reglamento Técnico de Espacios Sensoriales Amigables en el Transporte Público Terrestre”, según informa Andina.

Para que este reglamento sea útil y real, el MTC no trabajará solo; deberá coordinar esfuerzos con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Ministerio de Salud, y el Ministerio de la Mujer a través del Conadis. El fin es que todas las instituciones unan criterios para que estos cambios se apliquen correctamente.

¿QUIÉN PAGARÁ POR ESTOS CAMBIOS?

Un aspecto clave de la normativa es que su ejecución no requerirá recursos económicos adicionales del Tesoro Público. El financiamiento se gestionará mediante los presupuestos institucionales de cada organismo encargado y el uso de incentivos regulatorios. Además, se impulsarán alianzas estratégicas entre el sector público y privado.

Este esquema busca que el sistema de transporte evolucione hacia un modelo inclusivo y empático, optimizando recursos existentes y estableciendo acuerdos para mejorar la experiencia de viaje sin afectar las finanzas del Estado.

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