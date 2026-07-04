La nueva norma que beneficia a las personas con TEA y neurodiversidad que viajan en transporte público | Foto: Andina
La nueva norma que beneficia a las personas con TEA y neurodiversidad que viajan en transporte público | Foto: Andina
Por Redacción EC

Para muchas personas con trastorno del espectro autista (TEA), condiciones del neurodesarrollo o alta sensibilidad sensorial, utilizar el transporte público suele representar un reto. El exceso de ruidos estridentes, las luces intensas y la saturación de estímulos en buses y unidades terrestres pueden transformar un desplazamiento en una situación sumamente abrumadora o estresante. Conscientes de esta realidad y con el objetivo de eliminar las barreras que limitan la participación plena de estos ciudadanos en la vida urbana, el Estado peruano ha intervenido mediante una nueva norma, la cual busca garantizar que el derecho a la movilidad se ejerza bajo condiciones de respeto, dignidad y bienestar, transformando el entorno de viaje en un espacio mucho más amable y adaptado a las diversas necesidades de la población.

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