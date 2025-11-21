La Navidad en Perú trae este año una tendencia inesperada: un artículo que pasó de ser un juego infantil a convertirse en uno de los productos más buscados y rentables de la temporada. Su demanda se disparó, las marcas lo usan como estrategia clave y las versiones más exclusivas se agotan en días.

El furor es tal que algunas ediciones superan los mil dólares, mientras que otras se venden a precios accesibles para cualquier hogar. Esta mezcla de sorpresa diaria, variedad y atractivo visual ha convertido a este objeto en el protagonista de diciembre. Descubre por qué se ha convertido en la nueva obsesión de la temporada.

¿CUÁL ES LA NUEVA OBSESIÓN NAVIDEÑA QUE PUEDE VALER HASTA MIL DÓLARES?

Los protagonistas del furor actual son los calendarios de Adviento, artículos que nacieron como una tradición cristiana y hoy evolucionaron en productos temáticos cargados de obsequios. Cada día de diciembre se abre una casilla numerada que esconde una sorpresa distinta, lo que convierte su uso en un ritual diario. Este formato, antes centrado en niños, ahora es consumido por jóvenes y adultos que buscan experiencias personalizadas.

Calendario de Adviento. (Foto: Pexels)

¿POR QUÉ SE HAN VUELTO TAN POPULARES ENTRE LOS PERUANOS?

El crecimiento de esta tendencia está relacionado con el fuerte gasto que los peruanos destinan a compras navideñas. Estudios de consumo señalan que diciembre es uno de los meses donde más se invierte en regalos y productos personales, lo que vuelve atractivo agrupar varios artículos en un solo paquete. Además, la presencia de marcas nacionales e internacionales amplió la oferta y facilitó que el público encuentre una opción de acuerdo con su preferencia y presupuesto.

¿QUÉ PRECIOS MANEJAN Y QUÉ INCLUYEN ESTOS PRODUCTOS?

El mercado muestra una oferta diversa:

Alternativas económicas cercanas a los S/200, ideales para regalos prácticos y accesibles.

Opciones intermedias, como la edición de Aruma —que reunió maquillaje y productos de cuidado de marcas internacionales— con un precio alrededor de S/460.

Ediciones exclusivas, entre ellas la de Dior, que supera los 1.000 dólares e incluye fragancias, cremas y artículos de lujo en formato mini, cuidadosamente presentados.

Las versiones premium tienden a agotarse rápidamente por la alta demanda y el interés de quienes buscan productos de colección, según explica Infobae.

Calendario de adviento

¿QUÉ OPCIONES EXISTEN PARA NIÑOS Y FAMILIAS?

El mercado también ofrece propuestas accesibles y pensadas para los más pequeños. D’onofrio lanzó un calendario que se obtenía al comprar panetones y que incluía pequeños regalos como llaveros, chocolates o accesorios simples. También llegaron alternativas importadas, como las ediciones de Disney, cargadas de figuras coleccionables, sorpresas temáticas y diseños pensados para niños que disfrutan abrir algo nuevo cada día.

¿CÓMO SE ABREN CORRECTAMENTE LOS CALENDARIOS DE ADVIENTO?

Cada producto sigue la lógica tradicional:

Abrir una casilla por día, del 1 al 24 de diciembre. Buscar el número correspondiente, incluso si está colocado de manera aleatoria. Evitar adelantar compartimentos para no dañar el diseño o arruinar la experiencia. Leer las instrucciones cuando se trate de calendarios premium, que suelen incluir cajitas internas reutilizables o recomendaciones especiales para manipular los productos.