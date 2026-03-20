Por Redacción EC

No cabe duda de que Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más populares en todo el mundo, con presencia en más de 190 países. Inclusive, se puede ver en computadoras, televisores inteligentes, smartphones, tablets y consolas, además de ofrecer la opción de descargar contenidos para verlos sin conexión en cualquier parte. De esta manera, el mes de marzo 2026, mantiene a miles de usuarios a la expectativa por los nuevos estrenos que llegarán a su catálogo y que prometen captar la atención de más de uno. Es así que, en esta oportunidad, el servicio de streaming anunció que, tras el estreno de la segunda temporada de One Piece, ha logrado consolidarse como una de las series más vistas en los últimos tiempos con números abrumadores y sorprendentes. Y es que, esto se debe al respaldo de los fanáticos del manga japonés, lo que ha marcado un hito en la industria y ha impulsado la confirmación de una tercera parte muy pronto. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto y más.