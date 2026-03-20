No cabe duda de que Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más populares en todo el mundo, con presencia en más de 190 países. Inclusive, se puede ver en computadoras, televisores inteligentes, smartphones, tablets y consolas, además de ofrecer la opción de descargar contenidos para verlos sin conexión en cualquier parte. De esta manera, el mes de marzo 2026, mantiene a miles de usuarios a la expectativa por los nuevos estrenos que llegarán a su catálogo y que prometen captar la atención de más de uno. Es así que, en esta oportunidad, el servicio de streaming anunció que, tras el estreno de la segunda temporada de One Piece, ha logrado consolidarse como una de las series más vistas en los últimos tiempos con números abrumadores y sorprendentes. Y es que, esto se debe al respaldo de los fanáticos del manga japonés, lo que ha marcado un hito en la industria y ha impulsado la confirmación de una tercera parte muy pronto. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto y más.

¿CUÁNTAS VISUALIZACIONES LOGRÓ ONE PIECE EN NETFLIX EN SU SEMANA DE ESTRENO?

Tras el estreno de la segunda temporada de One Piece en Netflix el pasado 10 de marzo, los fanáticos han mostrado su apoyo a la adaptación live action de la obra del mangaka Eiichiro Oda. Esto se ha visto reflejado en los resultados que ha revelado la empresa estadounidense, los cuales han sorprendido a más de uno. Según información recopilado y difundido por el medio especializado Variety, la segunda parte de esta popular serie debutó con 16,8 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días de estreno. A pesar de que esta cifra representa un éxito para la industria cinematográfica, es importante recordar que en 2023, cuando se lanzó la primera temporada, este llegó a 18,5 millones de visionados también en su semana de debut, conforme comparte adslzone.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA SEGUNDA PARTE DE ONE PIECE EN NETFLIX?

De acuerdo con la plataforma 3D Juegos, Netflix confirmó que esta segunda y esperada parte de One Piece contará con ocho capítulos, centrándose principalmente en los sucesos de la Isla Drum. A continuación, estos son los títulos de cada episodio: