La nueva vía rápida en el Aeropuerto Jorge Chavez para agilizar salida al extranjero | Foto: Magnific
La nueva vía rápida en el Aeropuerto Jorge Chavez para agilizar salida al extranjero | Foto: Magnific
Por Redacción EC

La experiencia de viajar al extranjero desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suma una nueva alternativa pensada para reducir los tiempos de espera antes del embarque. Se trata de un servicio que busca acelerar el paso de los pasajeros por uno de los procesos más importantes previos al vuelo internacional, en un contexto en el que el terminal aéreo continúa registrando un elevado movimiento de viajeros y mantiene un crecimiento constante en el flujo de usuarios internacionales. La iniciativa también responde a la creciente demanda de opciones que permitan realizar un recorrido más cómodo y eficiente dentro del aeropuerto, con procesos más rápidos y una mejor experiencia para los pasajeros. Conoce cómo funciona esta nueva vía rápida, quiénes pueden utilizarla y cuáles son las formas de acceder al servicio.

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