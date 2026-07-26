La experiencia de viajar al extranjero desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suma una nueva alternativa pensada para reducir los tiempos de espera antes del embarque. Se trata de un servicio que busca acelerar el paso de los pasajeros por uno de los procesos más importantes previos al vuelo internacional, en un contexto en el que el terminal aéreo continúa registrando un elevado movimiento de viajeros y mantiene un crecimiento constante en el flujo de usuarios internacionales. La iniciativa también responde a la creciente demanda de opciones que permitan realizar un recorrido más cómodo y eficiente dentro del aeropuerto, con procesos más rápidos y una mejor experiencia para los pasajeros. Conoce cómo funciona esta nueva vía rápida, quiénes pueden utilizarla y cuáles son las formas de acceder al servicio.

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA VÍA RÁPIDA DEL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ?

La nueva vía rápida, denominada Priority Lane, fue implementada por Airport Dimensions en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para agilizar el ingreso de los pasajeros internacionales al control de seguridad mediante un acceso exclusivo que reduce el tiempo de espera antes del embarque.

Giorgio Benza, vicepresidente para América Latina de Airport Dimensions, afirmó: “Priority Lane representa otro hito importante en nuestra expansión en América Latina. A medida que crecen los volúmenes globales de pasajeros, cobra mayor relevancia ofrecer alternativas que aporten agilidad y previsibilidad en momentos clave del recorrido”.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A PRIORITY LANE Y CÓMO SE UTILIZA?

El servicio está habilitado para todos los pasajeros que viajan desde el Aeropuerto Jorge Chávez en vuelos internacionales, sin importar la aerolínea elegida ni el tipo de boleto adquirido. Existen varias alternativas para utilizar esta vía rápida:

Con membresía Priority Pass, disponible desde agosto para los usuarios que cuenten con este beneficio, previa verificación con su entidad bancaria.

Comprando el acceso directamente en el aeropuerto, por un costo de USD 20, con pago únicamente mediante tarjeta de crédito.

Reservando previamente por internet, a través del portal de The Club, siempre que exista disponibilidad.

La nueva vía rápida, denominada Priority Lane, fue implementada por Airport Dimensions en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. | Foto: Business Empresarial

¿POR QUÉ SE IMPLEMENTÓ ESTE NUEVO SERVICIO EN EL TERMINAL AÉREO?

La llegada de Priority Lane coincide con el crecimiento del tráfico de pasajeros en el aeropuerto limeño, que superó los 27 millones de viajeros en un año, según informa Business Empresarial. Además, Airport Dimensions indicó que cada vez más personas buscan servicios que hagan más cómodo su paso por el terminal.

Según el estudio Airport Experience 2026 (AX26), el 62% de los viajeros está dispuesto a pagar por experiencias que les permitan ahorrar tiempo y disfrutar de un recorrido más ágil dentro del aeropuerto.

¿QUÉ DESTACARON AIRPORT DIMENSIONS Y LIMA AIRPORT SOBRE ESTA INICIATIVA?

Las empresas destacaron que este servicio contribuirá a ofrecer un recorrido más eficiente a los pasajeros. Giorgio Benza señaló: “Nos enorgullece trabajar junto a Lima Airport para ofrecer soluciones que mejoran la experiencia de viaje, respaldando al mismo tiempo la visión del aeropuerto de un recorrido fluido y eficiente para los pasajeros”.

Por su parte, Lucio Benavente, gerente de Experiencia y Desarrollo Comercial en Lima Airport, afirmó: “La incorporación de Priority Lane fortalece nuestro ecosistema y reafirma la capacidad del Jorge Chávez para asegurar una operación segura y puntual, a la vanguardia de otros aeropuertos internacionales”.