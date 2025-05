La estabilidad monetaria revela crecimiento económico, y en esa línea otros factores y/o características terminan por generar que un país evidencie tanto desarrollo como capacidades para fortalecerse anualmente. Es así como las denominadas potencias mundiales, hoy forman parte de informe proyectado hacia el 2050 cuyos detalles globales llaman la atención, y una en particular amenazaría directamente los primeros lugares ostentados por Estados Unidos y China, mientras desde América Latina, dos países generan expectativa porque llegarían a convertirse en nuevas “naciones ricas” dentro de los próximos 5 años.

Existen mediciones y análisis que resaltan por brindarnos una perspectiva diferente entorno a aquellos mercados emergentes consolidados a partir del poder adquisitivo capitalizado en la privatización de los activos corporativos, entre otras consideraciones que actualmente posicionan hasta a 2 territorios latinoamericanos dentro de Top 10 integrado por los más importantes del planeta.

Según lo refiere el informe titulado “The long view: how will the global economic order change by 2050?” a cargo de PwC, empresa líder en servicios de auditoría, impuestos y consultoría de negocios, hoy India, y hacia el 2050, incluso podría superar a los Estados Unidos, ocupando así el segundo lugar históricamente cubierto por China, mientras economías como Indonesia podría estar avanzando hasta el cuarto lugar, incluso relegando a Japón y Alemania.

Brasil hoy es la principal economía sudamericana, y junto a México, una de las dos naciones de América Latina que hacia los venideros años, integrarán Top 10, según PwC. (Fuente: iStock) / luoman

La información compartida hace hincapié en el Producto Interno Bruto (PIB) como factor primordial que permite generar proyecciones del crecimiento potencial, y asimismo pronostica, por ejemplo, que Brasil y México dentro de los próximos 5 años, ocuparán las siguientes ubicaciones de ranking donde figuran además detalles entorno a la medida de producción económica analizada:

Brasil ocupará el octavo lugar en Top 10 mundial gracias a un PIB estimado y ascendente a los $4,439 billones .

. México ocupará al noveno lugar en Top 10 mundial gracias a un PIB estimado y ascendente a los $3,661 billones.

Proyectándose también hacia los venideros 50 años aproximadamente, a continuación también te compartimos lo que expresa Goldman Sachs mediante Análisis Económico Global publicado a mediados de 2023, y denominado como “El camino hacia 2075: tamaño y oportunidades del mercado de capitales”.

Así como el informe de PwC, Goldman Sachs destaca a Brasil como la economía más grande de América Latina, y muy cerca de Estados Unidos, China e India considerando proyecciones a largo plazo. (Fuente: iStock) / Buonaventura1955

El poderío del planeta estará en manos de 3 reconocidos gigantes en lo que se refiere igualmente al PIB nominal de cada uno, siendo ellos China, Estados Unidos e India, mientras Brasil se erige dentro de Top 10 como el estado de la subregión que crecerá considerablemente con un total de $8,7 billones.

A propósitos de los criterios utilizados por empresas líderes de la talla de Goldam Sachs y PwC, el liderazgo político, crecimiento económico, fuerza militar, alianzas con otras naciones e influencia mundial, resaltan por encima de otras a fin de terminar comprendiendo las capacidades de un Gobierno para ejercer autoridad y dominio sobre el resto de territorios.