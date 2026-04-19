En los últimos años, la criminalidad en el Perú ha ido en aumento, lo que se ha convertido en un problema serio que perjudica tanto la seguridad ciudadana como la percepción de tranquilidad de la población. Entre las principales factores se encuentran los robos, hurtos, extorsiones y el sicariato, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional. Asimismo, otro de los problemas que percibe la ciudadanía es la limitada capacidad de respuesta de algunas instituciones, junto con la desconfianza en el sistema de justicia, factores que contribuyen a agravar la situación. Pese a que diversas autoridades locales han implementado una serie de medidas para enfrentar esta complicada situación, al parecer, este no ha dado los resultados que se esperaban, por lo que expertos coinciden en que se requiere un enfoque integral. Frente a ese contexto, el Gobierno Nacional ha declarado un nuevo estado de emergencia en fronteras de seis regiones del país por crimen, tráfico ilegal y otras actividades delictivas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE HA DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA SEIS REGIONES DEL PERÚ?

A través del Decreto Supremo n.º 056-2026-PCM, publicado el pasado 16 de abril en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo oficializó el estado de emergencia por 60 días calendario exclusivamente para seis regiones del Perú. De acuerdo con el Gobierno central, la medida se sustenta en informes confidenciales de inteligencia policial que advierten sobre delitos como el tráfico de migrantes, minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, contrabando y uso ilegal de armas en zonas de frontera. Así, con el control de la Policía Nacional del Perú y el respaldo de las Fuerzas Armadas combatirán el crimen organizado y los hechos de violencia que han tratado de perpetuarse en estos lugares.

Eso no es todo, también garantizarán el orden y la vigilancia en las zonas fronterizas, así como la participación de la Superintendencia Nacional de Migraciones para verificar la identidad de ciudadanos extranjeros y aplicar las sanciones correspondientes, siempre que sea necesario. De esta manera, al finalizar el estado de emergencia, las autoridades locales tendrán que elaborar un informe detallado sobre resultados, intervenciones, capturas y recomendaciones durante las semanas que se adoptó la medida, el cual será remitido a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, conforme comparte Infobae.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ HAN SIDO DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA?

El Gobierno de José María Balcázar decretó el estado de emergencia por 60 días en 34 distritos de seis regiones del país, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad y el control migratorio y fronterizo. La medida incluye distritos como:

Cajamarca

Namballe

Puno

San Juan del Oro

Yanahuaya

Sina

Ananea

Cojata

Huayrapata

Moho

Tilali

Yunguyo

Tinicachi

Ollaraya

Desaguadero

Kelluyo

Pisacoma

Capazo

Amazonas

El Cenepa

Río Santiago

Imaza

Piura

Lancones

Suyo

Ayabaca

Ucayali

Masisea

Yurúa

Purús

Madre de Dios