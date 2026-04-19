Por Redacción EC

En los últimos años, la criminalidad en el Perú ha ido en aumento, lo que se ha convertido en un problema serio que perjudica tanto la seguridad ciudadana como la percepción de tranquilidad de la población. Entre las principales factores se encuentran los robos, hurtos, extorsiones y el sicariato, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional. Asimismo, otro de los problemas que percibe la ciudadanía es la limitada capacidad de respuesta de algunas instituciones, junto con la desconfianza en el sistema de justicia, factores que contribuyen a agravar la situación. Pese a que diversas autoridades locales han implementado una serie de medidas para enfrentar esta complicada situación, al parecer, este no ha dado los resultados que se esperaban, por lo que expertos coinciden en que se requiere un enfoque integral. Frente a ese contexto, el Gobierno Nacional ha declarado un nuevo estado de emergencia en fronteras de seis regiones del país por crimen, tráfico ilegal y otras actividades delictivas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.