Durante más de tres décadas, una reconocida cadena de supermercados formó parte del día a día de miles de familias en España. Sin embargo, tras una larga trayectoria en el comercio minorista, la empresa sorprendió al anunciar que pondrá punto final a su actividad y bajará definitivamente las persianas de todas sus tiendas.

El cierre, que ya tiene fecha confirmada, también viene acompañado de una liquidación total de productos, lo que representa el final de un ciclo marcado por la fuerte competencia y los cambios en los hábitos de consumo. A continuación, te contamos de qué cadena se trata y por qué cerrará sus establecimientos.

¿QUÉ CADENA DE SUPERMERCADOS ANUNCIÓ SU CIERRE DEFINITIVO?

La empresa que dejará de operar es El Arco, una cadena española con presencia en ciudades como Oviedo, Gijón, Asturias y Langreo. Tras más de 35 años de historia, la compañía inició la liquidación de su inventario en todas las tiendas, como parte del proceso que pondrá fin a su recorrido en el sector minorista.

Foto: El Arco

¿POR QUÉ EL ARCO DECIDIÓ CERRAR SUS TIENDAS?

La decisión responde a la imposibilidad de mantener la sostenibilidad del negocio en un mercado cada vez más competitivo. Aunque en 2024 se concretó la venta de algunos activos al Grupo Cuevas, ese intento no logró garantizar la continuidad de la cadena. Finalmente, la dirección optó por dar por terminado el proyecto y proceder a un cierre ordenado, priorizando el cumplimiento de compromisos con acreedores y trabajadores.

¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE PRODUCTOS?

El Arco anunció que no habrá reposición de inventario, de modo que las promociones y rebajas estarán enfocadas únicamente en agotar lo que queda en los estantes. Los artículos disponibles incluyen alimentos, productos de limpieza, artículos del hogar y de uso cotidiano. La compañía recomendó a los clientes aprovechar las ofertas cuanto antes, ya que la demanda podría superar la disponibilidad a medida que se acerque el cierre.

Foto: El Arco

¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS TRABAJADORES DE LA CADENA EL ARCO?

Más de un centenar de empleados resultarán directamente afectados por el cese de operaciones. Muchos de ellos tienen más de veinte años de experiencia en la empresa y actualmente algunos ya estaban bajo ERTE o permisos retribuidos. Los sindicatos han denunciado falta de información clara por parte de la empresa y han solicitado reuniones urgentes para establecer las condiciones de indemnización y posibles alternativas de recolocación, según informa la plataforma Perú Retail.