Los amantes de las historias de crimen organizado tienen motivos para volver a Netflix, ya que una de las producciones más populares de los últimos años acaba de regresar con una nueva tanda de episodios. Se trata de una ficción que sorprendió por sus personajes, sus negocios ilegales y la particular mirada de su creador sobre el mundo de la mafia vuelve con una temporada que promete más enfrentamientos, ambición y nuevos territorios. Tras conquistar a millones de espectadores desde su estreno, la producción retoma su historia con sus protagonistas nuevamente involucrados en peligrosos negocios. Además, esta vez deberán abandonar parte de su territorio conocido para enfrentarse a nuevos adversarios y ampliar sus operaciones en un escenario mucho más complicado. Descubre de qué serie se trata, qué novedades trae esta segunda entrega y quiénes integran su renovado elenco.

¿QUÉ SERIE DE MAFIA REGRESÓ A NETFLIX Y CONQUISTÓ A MILLONES?

La producción que acaba de regresar es “The Gentlemen: La serie”, ficción que amplió para Netflix el universo de la película “The Gentlemen: Los señores de la mafia”, estrenada en 2019 bajo la dirección de Guy Ritchie. La cinta consiguió superar los 115 millones de dólares en recaudación mundial y permitió al cineasta británico regresar al género criminal que había marcado parte importante de su trayectoria.

La serie llegó en 2024 y rápidamente consiguió una importante respuesta del público. Permaneció durante 10 semanas dentro del top de contenidos de Netflix y sus primeros ocho episodios alcanzaron 69,5 millones de espectadores. Además, sus reproducciones acumuladas durante 2024 y 2025 ya superaron los 100 millones a nivel mundial.

¿CUÁNDO LLEGÓ THE GENTLEMEN 2 A NETFLIX?

La segunda temporada se incorporó al catálogo de Netflix este jueves 3 de septiembre de 2026. A diferencia de otros estrenos que distribuyen sus capítulos progresivamente, esta nueva entrega llegó completa. En total, son ocho episodios que permiten continuar de inmediato con la historia de los protagonistas.

Hugh Bonneville como Lord Hawthorne y Theo James como Eddie Horniman en la segunda temporada de "The Gentlemen" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROTAGONISTAS EN ESTA NUEVA ENTREGA?

La trama retoma los acontecimientos un año después de la primera temporada. Eddie Horniman (Theo James) dejó de lado su intención inicial de vender la propiedad que heredó y alejarse del mundo del narcotráfico. Ahora tiene una posición importante dentro del imperio del cannabis y trabaja junto a Susie Glass (Kaya Scodelario) y Bobby Glass (Ray Winstone).

La ambición de ambos protagonistas crece y los lleva fuera de Reino Unido. Su objetivo es introducir sus operaciones en el norte de Italia, una decisión que los enfrenta con grupos mafiosos que dominan la zona y que no están dispuestos a ceder fácilmente su territorio.

¿QUIÉNES APARECEN EN THE GENTLEMEN 2?

La segunda temporada recupera a buena parte de sus figuras principales:

Theo James como Eddie Horniman.

Kaya Scodelario como Susie Glass.

Daniel Ings como Freddy Horniman.

Ray Winstone como Bobby Glass.

Joely Richardson como Lady Sabrina.

Vinnie Jones como Geoff Seacombe.

Giancarlo Esposito como Stanley Johnston.

Michael Vu como Jimmy Chang.

Harry Goodwins como Jack Glass.

Además, la producción suma a Hugh Bonneville, Sergio Castellitto, Michele Morrone, Benedetta Porcaroli, Benjamin Clementine, Maya Jama y Chris Eubank Jr. como parte de sus nuevas incorporaciones, según informa Reporte Índigo.

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