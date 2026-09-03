¿La recuerdas? Netflix trae de regreso la serie de la mafia que conquistó a millones en todas partes del mundo | Foto: Netflix
¿La recuerdas? Netflix trae de regreso la serie de la mafia que conquistó a millones en todas partes del mundo | Foto: Netflix
Por Redacción EC

Los amantes de las historias de crimen organizado tienen motivos para volver a Netflix, ya que una de las producciones más populares de los últimos años acaba de regresar con una nueva tanda de episodios. Se trata de una ficción que sorprendió por sus personajes, sus negocios ilegales y la particular mirada de su creador sobre el mundo de la mafia vuelve con una temporada que promete más enfrentamientos, ambición y nuevos territorios. Tras conquistar a millones de espectadores desde su estreno, la producción retoma su historia con sus protagonistas nuevamente involucrados en peligrosos negocios. Además, esta vez deberán abandonar parte de su territorio conocido para enfrentarse a nuevos adversarios y ampliar sus operaciones en un escenario mucho más complicado. Descubre de qué serie se trata, qué novedades trae esta segunda entrega y quiénes integran su renovado elenco.

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