A lo largo de la historia, distintos países han construido identidades propias marcadas por su cultura, tradiciones y sistemas políticos, elementos que han sido documentados por cronistas y estudiosos en diversas épocas. En ese amplio mapa global, hay una nación que destaca por una característica singular: es considerada la más antigua del mundo. Se trata de San Marino, un pequeño Estado ubicado en Europa que, pese a su reducido territorio, ha logrado mantenerse como una república independiente desde el año 301. Su origen se remonta a la fundación atribuida a Marino, un cantero cristiano que buscó refugio en el monte Titano. A lo largo de los siglos, este país ha preservado su soberanía y su sistema de gobierno, convirtiéndose en un caso excepcional de continuidad histórica. En esta nota, te contamos los detalles que explican por qué San Marino es reconocido como la nación más antigua del planeta.

¿Qué más debes saber sobre el país más antiguo del mundo?

De acuerdo con diversos historiadores, San Marino es considerado el país más antiguo del mundo, al haber alcanzado su independencia en el año 301 después de Cristo, una condición que ha mantenido de forma ininterrumpida a lo largo de los siglos.

A pesar de su relevancia histórica, se trata de una nación de dimensiones reducidas. Es el tercer país más pequeño de Europa y uno de los más compactos a nivel global, con una extensión aproximada de 61 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 33.660 habitantes.

Su economía se sustenta principalmente en el turismo, impulsado por su arquitectura y legado cultural. Entre sus principales atractivos destaca el Monte Titano, donde se encuentra una de las construcciones más antiguas del territorio: una iglesia que, con el paso del tiempo, se integró al desarrollo urbano y dio origen a uno de los núcleos históricos más representativos del país.

Mientras que, si nos referimos a Sudamérica, el lugar más viejo es Colombia, pues se independizaron de los europeos el 20 de julio de 1810. Asimismo, el país cafetero tiene 52.637.780 habitantes y la ciudad que más habitan sus ciudadanos es la capital, Bogotá. Es importante destacar que, el país más joven es Sudán del Sur que celebró su autonomía por primera vez el 9 de julio de 2011, es decir, hace 13 años aproximadamente.

¿Cuál es el país que tiene dos de las siete maravillas del mundo?

Tras realizarse la elección, New Open World Corporation escogió a Brasil como el único país en Sudamérica que cuenta con dos de las 7 maravillas naturales del mundo. En dicha designación se seleccionó al Amazonas y a las Cataratas del Iguazú, pese a que estos destinos comparten frontera con Perú o Argentina. Además, logró superar a países como el Gran Cañón (Estados Unidos), la isla Galápagos (Ecuador), el Yunque (Puerto Rico) o la Gran Barrera de Coral (Australia).

Con respecto a la Amazonía, es considerado como uno de los bosques más grandes de la Tierra alcanzando 6,7 millones de kilómetros cuadrados, por lo que cruza con nueve naciones sudamericanas. También es llamado los ‘pulmones del mundo’ ya que tiene una gran capacidad para generar oxígeno y absorber dióxido de carbono, convirtiéndose en un importante ecosistema para el mundo y los seres vivos.

Mientras que, las Cataratas del Iguazú, ubicada en el estado de Paraná, Brasil también comparte territorio con la provincia argentina de Misiones, dividiéndose en dos tramos como el superior y el inferior. Además. cuentan con una fauna que está compuesta por 450 especies de aves, 80 especies de mamíferos, gran variedad de insectos y dentro de la fauna fluvial se puede hallar yacarés, tortugas, garzas y peces.

Cuáles son los países más felices del mundo

Cada territorio a nivel global presenta sus particularidades, pero para la elaboración del informe, son tomadas en cuenta hasta 6 variables respecto al análisis correspondiente: PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad, generosidad y percepción de la corrupción; que por cierto ha vuelto a situar a la misma nación nórdica en el primer lugar por novena ocasión consecutiva.

Según el Informe Mundial de la Felicidad, este es el listado conformado por los 10 países más felices del mundo hacia el 2026:

Finlandia

Islandia

Dinamarca

Costa Rica

Suecia

Noruega

Países Bajos

Israel

Luxemburgo

Suiza