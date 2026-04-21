Por Redacción EC

A lo largo de la historia, distintos países han construido identidades propias marcadas por su cultura, tradiciones y sistemas políticos, elementos que han sido documentados por cronistas y estudiosos en diversas épocas. En ese amplio mapa global, hay una nación que destaca por una característica singular: es considerada la más antigua del mundo. Se trata de San Marino, un pequeño Estado ubicado en Europa que, pese a su reducido territorio, ha logrado mantenerse como una república independiente desde el año 301. Su origen se remonta a la fundación atribuida a Marino, un cantero cristiano que buscó refugio en el monte Titano. A lo largo de los siglos, este país ha preservado su soberanía y su sistema de gobierno, convirtiéndose en un caso excepcional de continuidad histórica. En esta nota, te contamos los detalles que explican por qué San Marino es reconocido como la nación más antigua del planeta.