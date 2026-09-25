Por Redacción EC

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que puede provocar un deterioro progresivo de distintas capacidades cognitivas, entre ellas la memoria, la atención y el aprendizaje. Debido a que sus manifestaciones pueden variar entre personas y aparecer de manera gradual, identificar posibles cambios en las primeras etapas es uno de los principales focos de interés de la investigación científica. En ese contexto, diversos estudios han analizado señales que podrían presentarse antes de que aparezcan alteraciones más evidentes de la memoria. Entre ellas se encuentra la disminución de la capacidad para percibir determinados olores, un cambio que ha sido relacionado en algunas investigaciones con modificaciones en regiones cerebrales vinculadas con la memoria. Sin embargo, experimentar este síntoma no significa por sí solo que una persona tenga Alzheimer, por lo que cualquier cambio persistente debe ser evaluado por un profesional de la salud.