El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que puede provocar un deterioro progresivo de distintas capacidades cognitivas, entre ellas la memoria, la atención y el aprendizaje. Debido a que sus manifestaciones pueden variar entre personas y aparecer de manera gradual, identificar posibles cambios en las primeras etapas es uno de los principales focos de interés de la investigación científica. En ese contexto, diversos estudios han analizado señales que podrían presentarse antes de que aparezcan alteraciones más evidentes de la memoria. Entre ellas se encuentra la disminución de la capacidad para percibir determinados olores, un cambio que ha sido relacionado en algunas investigaciones con modificaciones en regiones cerebrales vinculadas con la memoria. Sin embargo, experimentar este síntoma no significa por sí solo que una persona tenga Alzheimer, por lo que cualquier cambio persistente debe ser evaluado por un profesional de la salud.

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE EL OLFATO Y EL ALZHEIMER?

De acuerdo con la información citada de una investigación de la Universidad de Chicago, la pérdida o disminución del sentido del olfato podría constituir una señal asociada con cambios cognitivos en adultos mayores. La dificultad para identificar determinados aromas durante las actividades cotidianas ha despertado especial interés entre los investigadores debido a su posible relación con procesos que ocurren en el cerebro.

Una situación en la que esta alteración podría resultar más evidente es durante la ducha. Productos de uso cotidiano como el champú, el jabón, las cremas o las lociones desprenden aromas que pueden percibirse con facilidad. Si una persona comienza a notar de manera persistente que ya no reconoce o distingue olores que antes identificaba, podría ser conveniente prestar atención al cambio y comentarlo con un especialista.

EL PAPEL DEL CEREBRO EN LA PERCEPCIÓN DE LOS OLORES

La relación entre el olfato y la memoria también ha sido objeto de estudio debido a que determinadas regiones cerebrales participan tanto en el procesamiento de los olores como en funciones cognitivas. Entre las estructuras mencionadas se encuentran el hipocampo y la corteza entorrinal, áreas relacionadas con procesos como el aprendizaje y la memoria.

No obstante, la disminución del olfato puede tener múltiples causas y no necesariamente está relacionada con una enfermedad neurodegenerativa. Por esta razón, un cambio en la percepción de los aromas debe interpretarse dentro del contexto general de cada persona y no como una prueba suficiente para establecer un diagnóstico de Alzheimer.

¿QUÉ HÁBITOS PUEDEN FAVORECER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE?

Además de la investigación sobre posibles señales tempranas, instituciones académicas y médicas han estudiado la importancia de mantener hábitos que contribuyan al bienestar general. La Universidad de Washington destaca la relevancia de mantenerse físicamente activo y estimular la mente como parte de un estilo de vida saludable.

La actividad física regular puede incorporarse mediante ejercicios o prácticas que permitan mantener el cuerpo en movimiento. También resulta importante conservar los vínculos sociales y evitar el aislamiento, pues mantener una vida activa desde el punto de vista físico, mental y social forma parte de las recomendaciones generales relacionadas con el envejecimiento saludable.

DESCANSO Y RUTINAS: OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

El descanso también ocupa un lugar importante dentro de los hábitos recomendados. Mantener horarios adecuados para dormir y procurar un descanso suficiente puede contribuir al bienestar físico y mental. En esa línea, se aconseja evitar determinadas actividades antes de acostarse que puedan dificultar la preparación del organismo para el sueño.

Entre las recomendaciones citadas se encuentra limitar el consumo de bebidas con cafeína durante las horas de la tarde, así como reducir la exposición a la televisión y a dispositivos móviles poco antes de dormir. Estas medidas forman parte de una rutina orientada a favorecer un descanso adecuado.

En cualquier caso, ninguna de estas recomendaciones garantiza por sí sola la prevención del Alzheimer. Si una persona presenta cambios persistentes en la memoria, el olfato u otras capacidades cognitivas, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud para determinar las posibles causas y realizar una evaluación adecuada.