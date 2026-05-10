Por Redacción EC

Actualmente, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. De hecho, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a sus usuarios los nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas. En esta oportunidad, una producción británica se perfila como una de las preferidas y más reproducidas de la semana, debido a su trama policial basada en una historia real. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.