Actualmente, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. De hecho, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a sus usuarios los nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas. En esta oportunidad, una producción británica se perfila como una de las preferidas y más reproducidas de la semana, debido a su trama policial basada en una historia real. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA NUEVA SERIE LANZADA EN NETFLIX?

Netflix ha lanzado con bombos y platillos en su catálogo una serie basada en hechos reales y ambientada en los años 90: ‘Leyendas’. Y es que, la historia retrata el momento en que el organismo británico Her Majesty’s Customs and Excise atravesaba serias dificultades para frenar el avance del narcotráfico. Frente a ese escenario, las autoridades locales apostaron por una estrategia tan inédita como riesgosa que eran crear identidades falsas conocidas como “leyendas” para infiltrar a empleados comunes de aduanas en las estructuras del crimen organizado.

Asimismo, a diferencia de los tradicionales agentes encubiertos, los reclutados eran personas corrientes provenientes de distintas regiones del país europeo, quienes recibieron una preparación mínima antes de asumir nuevas identidades dentro del mundo criminal británico. Con el paso del tiempo, la frontera entre sus vidas reales y sus roles clandestinos comenzó a desdibujarse de manera cada vez más peligrosa. Por último, la producción combina el suspenso propio del thriller policial con un fuerte componente de drama psicológico, mientras propone una reflexión crítica sobre los alcances y límites de los métodos utilizados por el sistema, conforme comparte la plataforma Chic Magazine.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE ‘LEYENDAS’ EN NETFLIX?