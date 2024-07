Sporting Cristal no había empezado de gran manera el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El equipo celeste cayó 3-1 en su visita a ADT en Tarma, sin embargo, el último fin de de semana dio muestra de rebeldía y aplastó 4-0 a Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo. En este contexto, cada vez crecen más los rumores sobre una posible salida al extranjero de Joao Grimaldo, extremo del cuadro rimense. Sobre esto dio una particular opinión Guillermo Farré, técnico del equipo ‘cervecero’.

La sorpresiva respuesta del DT de Sporting Cristal sobre Grimaldo a la prensa argentina: “No lo recomiendo a Talleres”

El estratega del Sporting fue consultado por el medio ‘Tercer Tiempo’ de Argentina sobre el presunto interés de Talleres de Córdoba por Grimaldo. El técnico dio una respuesta sumamente irónica, como dando a entender que no desea que se vaya el joven futbolista de su plantel.

“¿Descripción de Joao Grimaldo? Bueno, Joao Grimaldo es malísimo. No lo recomiendo a Talleres porque es malísimo (risas)... Lo que puedo decir de él está de más. Aquel que lo ha observado puede poner de manifiesto su calidad”, señaló Farré.

Asimismo, el entrenador de Cristal agregó: “La realidad es que no tengo nada de certeza con el tema si hubo contacto de Talleres con Cristal. Hasta ayer que me reuní con los dirigentes, no me han plasmado ningún interés por el jugador. ¿Condición futbolística? Aquel que lo vio sabe de las características que tiene”.

Resultados de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2024

Viernes 19 de julio

UTC 2-1 Cusco FC (estadio Germán Contreras)

Sport Huancayo 1-0 Deportivo Garcilaso (estadio IPD Huancayo)

Sábado 20 de julio

Los Chankas 2-0 Comerciantes Unidos (estadio Los Chankas)

Melgar 5-2 César Vallejo (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 21 de julio

Atlético Grau 1-1 Universitario (estadio Campeones del 36)

Carlos A. Mannucci 0-0 Unión Comercio (estadio Mansiche)

Sporting Cristal 4-0 Sport Boys (estadio Alberto Gallardo)

Cienciano 0-1 ADT (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Programación de la fecha 3 del Clausura:

Jueves 25 de julio

13:00 Alianza Atlético vs. Melgar

15:15 Cusco FC vs. Sport Huancayo

19:00 César Vallejo vs. UTC

Viernes 26 de julio

13:00 Unión Comercio vs. Atlético Grau

15:15 Comerciantes Unidos vs. Mannucci

18:00 Deportivo Garcilaso vs. Sport Boys

20:30 Universitario vs. Alianza Lima

Sábado 27 de julio

13:00 Sporting Cristal vs. Cienciano

15:15 ADT vs. Los Chankas

Qué es la Liga 1

La Liga 1 es la máxima categoría del fútbol profesional en Perú. Anteriormente conocida como la Primera División o el Campeonato Descentralizado, la Liga 1 es organizada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y consta de 18 equipos que compiten en una temporada anual.

La Liga 1 tiene como objetivo principal determinar al campeón nacional y los equipos que clasificarán a competiciones internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además, los equipos que ocupen los últimos lugares de la tabla descienden a la Segunda División y son reemplazados por los equipos ascendidos de esa categoría.