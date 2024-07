Las 10 ciudades latinoamericanas que tienen el costo de vida más alto en lo que va del 2024

La prestigiosa consultora Mercer anunció su Clasificación de Costo de Vida 2024 donde dio a conocer las ciudades de Latinoamérica que cuenta con el coste de vida más alto apoyándose en criterios como alimentación, transporte, cuidado personal, servicios, entre otros. Fue un total de 226 metrópolis de los cinco continentes que fueron evaluados en esta investigación. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES DE LATINOAMÉRICA CON EL COSTO DE VIDA ALTO ESTE 2024?

La famosa consultora Mercer reveló su ranking de las ciudades con el costo de vida más alto hasta la actualidad. La firma consultora estadounidense mencionó que en América Latina y el Caribe posicionan a Nasáu (Bahamas), Ciudad de México (México) y San José (Costa Rica) con el coste de los bienes y servicios más elevados en esta región. Luego le siguen Montevideo (42); San Juan (48); Buenos Aires (77); Kingston (99); Puerto España (114); Monterrey (115) y São Paulo. La consultoría se basó en categorías como suministros domésticos; cuidado personal y cosméticos; ropa y calzado; servicios del hogar; servicios públicos; alimentos fuera de casa y transporte. A continuación, te presentamos el listado de los principales urbes que brindó Mercer a nivel Latinoamérica:

Nasáu (Bahamas)

Ciudad de México (México)

San José (Costa Rica)

Montevideo (Uruguay)

San Juan (Puerto Rico)

Buenos Aires (Argentina)

Kingston (Jamaica)

Puerto España (Trinidad y Tobago)

Monterrey (México)

São Paulo (Brasil)

Ciudad de Guatemala (Guatemala)

Ciudad de Panamá (Panamá)

Santiago (Chile)

Lima (Perú)

Santo Domingo (República Dominicana)

¿QUÉ PAÍSES DE LATINOAMÉRICA SERÁN RICOS EN 2030?

Utilizando el Producto Interno Bruto (PIB) junto con el poder adquisitivo (PPA) como sus principales herramientas, se realizó un informe titulado ‘The long view: how will the global economic order change by 2050?’, que permitió hacer comparaciones equitativas entre las economías del mundo, brindando una perspectiva más precisa del verdadero tamaño y poder de cada país.

Teniendo esto en cuenta, se reveló que para el año 2030, Brasil y México serán las únicas naciones de América Latina que se ubicarán en el top 10 de las economías más grandes del mundo. Brasil se posicionará en el octavo lugar con un PIB estimado de 4.439 billones de dólares, convirtiéndose en la economía más grande de Sudamérica. Por su lado, México se ubicará en el noveno puesto con un PIB proyectado de 3.661 billones de dólares.

El crecimiento económico de estos países se debe principalmente a la diversificación de sus recursos, así como a las mejoras en la infraestructura y políticas de desarrollo financiero, según explica el diario La República.