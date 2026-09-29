Por Manuel Gomez

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó las frases pesimistas que suelen expresar algunas personas, un comportamiento que muchos podrían interpretar como una señal de infelicidad. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.