A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó las frases pesimistas que suelen expresar algunas personas, un comportamiento que muchos podrían interpretar como una señal de infelicidad. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ FRASES REPITEN CONSTANTEMENTE LAS PERSONAS INFELICES, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Por lo general, el pesimismo puede convertirse en una forma de infelicidad difícil de identificar, ya que lleva a las personas a anticipar decepciones y concentrarse más en los fracasos que en los logros. Esta percepción puede intensificarse por las noticias sobre crisis, la comparación constante en redes sociales y el acelerado ritmo de vida, factores que pueden dificultar la valoración de las pequeñas alegrías cotidianas. En ese sentido, te presentamos, compartido por El Economista, las frases que las personas más infelices repiten constantemente en su rutina:

“No merece la pena intentarlo” : El temor al fracaso puede hacer que una persona desista antes de comprobar si sus acciones pueden cambiar el resultado.

: El temor al fracaso puede hacer que una persona desista antes de comprobar si sus acciones pueden cambiar el resultado. “Esto no va a cambiar nunca” : El problema surge cuando una situación difícil se percibe como permanente.

: El problema surge cuando una situación difícil se percibe como permanente. “Nada me sale bien” : Una experiencia negativa puntual puede convertirse en una conclusión general sobre la vida.

: Una experiencia negativa puntual puede convertirse en una conclusión general sobre la vida. “Los demás tienen una vida mejor que la mía” : La comparación constante con los demás puede distorsionar la percepción de la propia realidad.

: La comparación constante con los demás puede distorsionar la percepción de la propia realidad. “Siempre me pasa lo mismo”: El problema no es reconocer un patrón, sino asumir que es inevitable y permanente.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS ESCUCHAN LOS MISMOS PROGRAMAS DE RADIO DE HACE 30 AÑOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

A través de una investigación publicada en Australasian Journal on Ageing, donde se entrevistó a 21 personas australianas, de entre 64 y 82 años, que escuchaban radio frecuentemente, concluyó que muchos oyentes pueden desarrollar vínculos afectivos con sus locutores favoritos, considerados como amigos cercanos dentro de casa. De hecho, de acuerdo el estudio, la cercanía con los presentadores se fortalece a partir de factores como su profesionalidad, sentido del humor, calidez y credibilidad, lo que puede generar en los oyentes la sensación de conocerlos personalmente.

De esta manera, la sensación de cercanía con los conductores podría explicar la fidelidad de algunos oyentes a una misma emisora durante décadas. Inclusive, los psicólogos denominan este vínculo como “relación parasocial”, una conexión unidireccional que se fortalece porque la radio acompaña las actividades cotidianas y genera una sensación de compañía todos los días, conforme comparte la plataforma OkDiario.