Llegó Halloween 2025 y, con ello, muchos niños y jóvenes se muestran entusiasmados, pues tendrán la oportunidad de lucir sus mejores disfraces y disfrutar de esta esperada celebración. De hecho, este año, Google Trends reveló que las tendencias se pintan de colores vibrantes, música y referencias cinematográficas, siendo los más buscados en el internet ‘Las guerreras K-pop’, ‘Minecraft’, ‘Labubu’, entre otros, debido a su gran originalidad. De esta manera, estos populares personajes se han vuelto virales durante esta temporada, ya que muchas personas planean disfrazarse de ellos para asistir a reuniones o salir a pedir ‘dulce o truco’ en la noche del 31 de octubre. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS DISFRACES MÁS BUSCADOS EN EL INTERNET PARA HALLOWEEN 2025?

A través de la herramienta ‘Frightgeist’, Google Trends presentó su ranking con los mejores disfraces para Halloween 2025. En primer lugar la plataforma ubicó a Rumi de “K-Pop Demon Hunters,” en la que las “trenza de dragón” y “cabello morado” son los más buscados en el internet. Le siguen Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja, personajes de la misma exitosa película de Netflix, que alcanzaron un alto índice de búsqueda entre niñas mayores de 12 años.

Asimismo, la herramienta que analiza las tendencias de disfraces en todo el mundo posicionó en el sexto puesto a Chicken Jockey, una criatura inusual donde un zombi bebé monta una gallina en Minecraft. Sin embargo, eso no es todo, pues uno de los personajes adorables y coleccionables creados por el artista hongkonés Kasing Lung, Labubu, se ubicó en la séptima casilla. Por último, el tigre Derpy, integrante del universo KPop Demon Hunters; Elphaba, la Bruja Malvada del Oeste de Wicked; y The Lorax, personaje clásico creado por Dr. Seuss siguen en el listado de Google.

¿CÓMO NACIÓ EL USO DEL DISFRAZ EN HALLOWEEN?

Algunos especialistas, como la autora Lesley Bannatyne, quien ha escrito sobre esta celebración, argumentan que la práctica de usar disfraces se remonta a la festividad pagana de Samhain, que data de hace más de 2 000 años. En esta celebración, la cultura celta celebraba el final de la cosecha y creía que el mundo de sus dioses se hacía visible para los humanos. Los celtas ofrecían dulces y obsequios a los espíritus, y también se disfrazaban con pieles y cabezas de animales.

Algunos utilizaban estos disfraces con la esperanza de que los espíritus malignos los confundieran con animales y así no les causaran daño. “Escondidos detrás de sus disfraces, los aldeanos a menudo se hacían bromas entre sí, pero culpaban a los espíritus. Las máscaras y los encubrimientos llegaron a ser vistos como medios para salirse con la suya. Eso continuó a lo largo de la evolución de Halloween”, explicó la experta en torno a este tema.

