A pocas semanas de que finalice el otoño en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero. Pese a ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que este fin de semana diversas regiones del país experimentarán precipitaciones y nevadas, condiciones climáticas que afectarán a parte de la población. Frente a esta situación, considerada de ligera a moderada intensidad, se instó tanto a las autoridades locales como a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias para evitar daños o inconvenientes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ ESTÁN EN ALERTA POR PRECIPITACIONES, SEGÚN SENAMHI?

A través del Aviso Meteorológico n.° 207, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que este viernes 29 de mayo cerca de 13 regiones de la sierra peruana presentarán precipitaciones, como nieve, granizo, aguanieve y lluvia, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. En ese contexto, el Senamhi pronosticó que se prevén acumulados de lluvia de entre 12 y 16 milímetros por día en la sierra norte, mientras que en la sierra centro y sur se registrarían valores de entre 7 y 12 milímetros diarios. Los departamentos posiblemente afectos son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y Puno, las cuales estarán en alerta amarilla.

#Aviso #Senamhi #Minam Del 28 al 29 de mayo, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) en la sierra.



Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.https://t.co/ybQcjXXYmI pic.twitter.com/ZYjseKGSpM — Senamhi (@Senamhiperu) May 27, 2026

¿CUÁNDO AFECTARÍA EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

A través de un Comunicado Oficial n.° 8-2026, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño anunció que, por ahora, mantiene vigente el estado de “Alerta de El Niño Costero” a nivel nacional, debido a que proyecta que el evento se presente con una magnitud débil, pese a que podría intensificarse a niveles moderados entre junio y julio del presente año y prologarse hasta enero de 2027.

Asimismo, el estudio también alertó sobre variaciones en el Pacífico central (región Niño 3.4), donde la condición actualmente neutra podría evolucionar hacia una fase cálida en junio de 2026 y extenderse hasta inicios del próximo año. Por ello, este escenario sugiere la posible configuración de este fenómeno que, en una primera etapa, se presentaría con intensidad débil, pero que podría fortalecerse hasta alcanzar un nivel moderado hacia finales de año, es decir, entre noviembre y diciembre.

Eso no es todo, el ENFEN pronosticó que, entre mayo y julio, las lluvias localizadas en la costa norte del país se mantendrán entre niveles normales y superiores. Por otro lado, en el ámbito hidrológico, se proyecta que los caudales se mantendrán en niveles normales en la región hidrográfica del Pacífico, salvo en la zona sur. Así, la entidad adscrita al Ministerio de la Producción exhortó a los tomadores de decisiones y autoridades a tomar en cuenta los escenarios de riesgo sustentados en avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, con la finalidad de implementar acciones que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres, conforme comparte RPP.