Por Redacción EC

A pocas semanas de que finalice el otoño en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero. Pese a ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que este fin de semana diversas regiones del país experimentarán precipitaciones y nevadas, condiciones climáticas que afectarán a parte de la población. Frente a esta situación, considerada de ligera a moderada intensidad, se instó tanto a las autoridades locales como a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias para evitar daños o inconvenientes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.