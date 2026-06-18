El Álbum Panini del Mundial 2026 ha despertado nuevamente el entusiasmo de miles de aficionados al fútbol que buscan completar una de las colecciones más grandes lanzadas hasta la fecha. Sin embargo, la tarea no resulta sencilla, ya que algunas figuritas aparecen con mucha menos frecuencia que otras y se han convertido en las más buscadas por los coleccionistas. Esta situación ha llevado a que miles de aficionados permanezcan atentos a cada nuevo sobre con la esperanza de obtener las estampas más codiciadas de la colección. A ello se suma que esta edición reúne una cantidad inédita de figuritas, lo que convierte el desafío de completar el álbum en una tarea mucho más exigente que en años anteriores. Ante este contexto, descubre cuáles son las estampas que todos quieren tener.

¿CUÁLES SON LAS FIGURITAS MÁS CODICIADAS DEL ÁLBUM PANINI DEL MUNDIAL 2026?

Algunas estampas del Álbum Panini del Mundial 2026 se han convertido en las más deseadas por los coleccionistas debido a que aparecen con menor frecuencia en los sobres. Esta situación ha hecho que conseguirlas sea cada vez más complicado y que su demanda genere un intenso movimiento de intercambios y una creciente demanda en plataformas de compra y venta en línea.

Las estampas consideradas más difíciles de encontrar son:

Lionel Messi (Argentina)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Kylian Mbappé (Francia)

Lamine Yamal (España)

La dificultad para conseguirlas ha incrementado su valor entre los aficionados, quienes permanecen atentos a cualquier oportunidad para incorporarlas a sus álbumes.

(Foto: AFP)

¿POR QUÉ COMPLETAR ESTA COLECCIÓN ES MÁS DIFÍCIL QUE EN EDICIONES ANTERIORES?

La principal razón es el tamaño de la colección. Esta edición cuenta con 980 figuritas distribuidas en 112 páginas, una cifra sin precedentes para un álbum mundialista. El aumento responde a la ampliación del torneo, que ahora contará con 48 selecciones participantes.

Además de los retratos individuales de los futbolistas, cada equipo incluye una fotografía grupal y un escudo especial, lo que incrementa considerablemente el número total de estampas que deben reunirse para completar el álbum.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL ÁLBUM PANINI DEL MUNDIAL 2026?

La colección presenta varias novedades que la diferencian de las anteriores. Cada selección dispone de 18 imágenes de jugadores, una fotografía del plantel y un escudo brillante. Los sobres contienen siete figuritas y están disponibles junto a distintas versiones del álbum.

Los aficionados pueden adquirir la edición de tapa blanda, la versión de tapa dura para coleccionistas y una presentación Gold diseñada para quienes buscan una experiencia más exclusiva.

(Foto: Redes Sociales)

¿POR QUÉ ESTA EDICIÓN ES CONSIDERADA UN HITO EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL?

La actual edición introduce cambios que la convierten en una de las más ambiciosas jamás organizadas. El principal es el aumento del número de participantes, que pasó de 32 a 48 selecciones. Además, el calendario contempla 104 encuentros, una cifra nunca antes vista en la historia del torneo. Otro aspecto destacado es que la organización está distribuida entre tres países (Estados Unidos, Canadá y México), que albergan partidos en distintas ciudades a lo largo de Norteamérica.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS AFICIONADOS SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUEGO?

La FIFA implementó un sistema diferente para esta Copa del Mundo. La primera etapa está integrada por 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Una vez concluida esa fase, avanzarán los dos mejores de cada serie junto con los ocho terceros con mejor rendimiento. Después comenzará una ronda adicional de eliminación directa denominada dieciseisavos de final, instancia que amplía el camino hacia la final y aumenta el número de partidos decisivos.