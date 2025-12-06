Lima tendrá un feriado largo marcado por el frío y la humedad. Desde este sábado 6 hasta el miércoles 10 de diciembre, la capital registrará lloviznas intermitentes y un descenso sostenido de las temperaturas, especialmente durante las madrugadas y las primeras horas del día. Estas condiciones responden a la combinación de vientos del sur y el reciente enfriamiento del mar frente a la costa peruana, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La entidad advirtió que este panorama no solo alcanzará a Lima Metropolitana, sino también a gran parte del litoral, desde Piura hasta Ica. La alta humedad, los cielos cubiertos y los cambios térmicos exigirán mayor precaución en la población frente a las variaciones entre mañanas frías y tardes cálidas. Descubre dónde se concentrarán los mayores efectos de este evento climático.

¿QUÉ ZONAS DE LIMA SERÁN LAS MÁS IMPACTADAS POR EL FRÍO Y LAS LLOVIZNAS?

El Senamhi anticipa que Lima Oeste será la zona más afectada por las lloviznas y la cobertura nubosa. En los distritos más cercanos al mar, como Ventanilla, San Miguel, San Isidro, Miraflores, Chorrillos y Villa El Salvador, se percibirá con mayor fuerza la caída de las temperaturas, que variarán entre 15 °C y 18 °C en las madrugadas y entre 20 °C y 22 °C durante el día. La acumulación de humedad y las precipitaciones ligeras predominarán desde el sábado 6 hasta el martes 9.

En tanto, en Lima Este, las mañanas del lunes 8 y martes 9 estarán marcadas por neblina y lloviznas, aunque durante la tarde se esperan nubes dispersas, vientos y la posibilidad de brillo solar al mediodía. Allí, las mínimas oscilarán entre 14 °C y 15 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 24 °C y 26 °C.

¿POR QUÉ OCURRE EL DESCENSO DE TEMPERATURAS EN LA CAPITAL?

Según explicó Érick Rojas, especialista en meteorología del Senamhi, el enfriamiento del mar frente a la costa peruana es uno de los factores clave detrás de este panorama, ya que cuando la temperatura marina disminuye, el ambiente también tiende a enfriarse.

A ello se suma la constante presencia de vientos provenientes del sur que, aunque no presentan gran intensidad, “son frecuentes y están siendo consecutivos”, lo que refuerza la sensación de frío en la capital.

La combinación de ambos elementos está generando cielos cubiertos, humedad elevada y ligeras precipitaciones en diferentes sectores de Lima.

El especialista recomendó a la población mantener abrigo durante las noches y madrugadas, y no confiarse de eventuales momentos de sol, ya que “no hay que descuidarse” frente a los cambios bruscos de temperatura, según recoge el diario La República.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

