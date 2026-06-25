De Carabayllo a Villa El Salvador: el mapa de riesgo que expone las zonas más críticas de Lima y Callao frente a un megasismo. Mientras el norte y sur de la ciudad sufren por suelos arenosos, el IGP insiste en que el peligro es latente. (Foto: Gemini)
De Carabayllo a Villa El Salvador: el mapa de riesgo que expone las zonas más críticas de Lima y Callao frente a un megasismo. Mientras el norte y sur de la ciudad sufren por suelos arenosos, el IGP insiste en que el peligro es latente. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

El reciente e impactante doblete sísmico que sacudió a Venezuela (con dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en menos de 40 segundos) ha encendido de inmediato las alarmas en toda la región de América del Sur. Ante las lamentables consecuencias materiales y humanas reportadas en el país caribeño, surge una interrogante inevitable y urgente para las autoridades y ciudadanos de la capital peruana: ¿Está Lima realmente preparada para un escenario similar o de mayor magnitud? La respuesta de los especialistas y los datos científicos revelan que el panorama de la costa central peruana es de extremo cuidado debido a factores estructurales, la calidad de los suelos y un prolongado silencio sísmico de más de dos siglos.

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