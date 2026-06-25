El reciente e impactante doblete sísmico que sacudió a Venezuela (con dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en menos de 40 segundos) ha encendido de inmediato las alarmas en toda la región de América del Sur. Ante las lamentables consecuencias materiales y humanas reportadas en el país caribeño, surge una interrogante inevitable y urgente para las autoridades y ciudadanos de la capital peruana: ¿Está Lima realmente preparada para un escenario similar o de mayor magnitud? La respuesta de los especialistas y los datos científicos revelan que el panorama de la costa central peruana es de extremo cuidado debido a factores estructurales, la calidad de los suelos y un prolongado silencio sísmico de más de dos siglos.

El peligro del silencio sísmico

A diferencia del evento de Venezuela, el escenario que se proyecta para la costa central de Perú podría ser considerablemente más destructivo. El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Dr. Hernando Tavera, ha advertido de manera reiterada que la costa central del país acumula una enorme cantidad de energía tectónica debido a que no ocurre un sismo de gran envergadura desde hace más de 280 años (el último gran terremoto data de 1746).

Este pronóstico implica que las regiones de Lima, Ica y Áncash se encuentran en la zona de máximo impacto directo si se produce la inminente liberación de energía. Para monitorear la actividad sísmica en tiempo real, puedes revisar de manera oficial el reporte de incidencias en el portal del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP.

Los distritos más vulnerables de Lima según el Mapa de Microzonificación Sísmica

No toda la capital respondería de la misma manera ante las ondas sísmicas. Diversas evaluaciones técnicas elaboradas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en conjunto con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) han dado forma al Mapa de Microzonificación Sísmica.

Este estudio identifica cuáles son las zonas que presentan los peores niveles de riesgo, clasificando a los distritos según la fragilidad de sus suelos y el estado de su infraestructura:

Suelos arenosos, salitrosos o inestables: Distritos como Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón y Santa Rosa figuran entre los más expuestos. En estas áreas se incrementa notablemente el riesgo de sufrir procesos de erosión o licuefacción del suelo.

Distritos como Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón y Santa Rosa figuran entre los más expuestos. En estas áreas se incrementa notablemente el riesgo de sufrir procesos de erosión o licuefacción del suelo. Zonas de laderas y pendientes: Sectores específicos ubicados en los cerros de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Independencia y Ate representan un peligro crítico debido a la inestabilidad de los terrenos combinada con la autoconstrucción informal y el crecimiento urbano acelerado.

En total, entidades especializadas han geolocalizado más de un centenar de puntos críticos entre Lima y el Callao con alta propensión a sufrir deslizamientos de rocas y colapso de viviendas.

Cultura de prevención: el verdadero talón de Aquiles ante los desastres naturales

Más allá de las condiciones geológicas y los mapas de riesgo, los expertos coinciden en que la respuesta humana y la prevención son los factores determinantes para salvar vidas. Sin embargo, el jefe del IGP ha manifestado su preocupación ante la baja participación de la población en las medidas preventivas.

La baja asistencia y el poco compromiso de la ciudadanía en los simulacros nacionales organizados por las autoridades evidencian que el país carece de una cultura preventiva sólida. Frente a la latente amenaza de un sismo de de amplia magnitud, las recomendaciones indispensables de seguridad continúan siendo:

Revisar la estructura: Evaluar y reforzar el estado de las viviendas (especialmente aquellas construidas de forma informal). Identificar zonas seguras: Conocer los puntos de evacuación internos y externos tanto en el hogar como en los centros de trabajo. Mochila de emergencia: Contar con suministros básicos no perecederos para las primeras 24 a 48 horas posteriores al desastre.

La tragedia ocurrida en Venezuela funciona como un crudo recordatorio para ciudades altamente pobladas asentadas sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, como Lima, donde la ciencia ya ha hecho su trabajo advirtiendo el peligro, dejando la responsabilidad de la preparación en manos del Estado y sus ciudadanos.