Lima vivió este lunes una de sus jornadas más frías en lo que va del 2025, registrando temperaturas que rompen récords para la temporada otoñal. En pleno inicio de junio y con el invierno cada vez más cerca, las cifras alcanzadas marcaron un hito climático, con termómetros que descendieron más de lo habitual y niveles de humedad que llegaron al 100% en algunos distritos. A continuación, te contamos cuáles fueron las jurisdicciones más afectadas.

¿QUÉ TEMPERATURA SE REGISTRÓ HOY Y POR QUÉ SE CONSIDERA UN RÉCORD?

La estación meteorológica Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina, reportó una temperatura mínima de 12.1 °C entre la noche y la madrugada, marcando el valor más bajo del año en toda Lima. Esta cifra representa un récord en lo que va del otoño 2025 y se produce semanas antes del inicio oficial del invierno, previsto para el 20 de junio.

La estación meteorológica Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina, reportó una temperatura mínima de 12.1 °C entre la noche y la madrugada, marcando el valor más bajo del año en toda Lima. | Foto: Gobierno del Perú

Según el Senamhi, este descenso térmico no es un hecho aislado. Se debe principalmente a la persistencia de vientos provenientes del sur y a la temperatura fría del mar, condiciones que han generado un enfriamiento progresivo en la franja costera. Como resultado, en Lima Metropolitana se espera que las temperaturas mínimas continúen entre 12 °C y 16 °C durante los primeros días de junio, junto con un aumento de la nubosidad, neblina y lloviznas matutinas, lo que intensificará la sensación de frío.

¿QUÉ DISTRITOS ALCANZARON NIVELES EXTREMOS DE HUMEDAD?

Entre las zonas más afectadas por la humedad destacan Carabayllo, que alcanzó el 100%, y La Molina, que registró un 96%. Estas condiciones se explican por la acumulación de humedad proveniente del mar, la cual se concentra principalmente en las laderas de los cerros donde queda atrapada por la geografía y la falta de circulación de aire, según informa la agencia Andina.

(Foto: Andina)

¿POR QUÉ LIMA ESTE ES MÁS FRÍA QUE OTRAS ZONAS?

Distritos como La Molina, Santa Anita y Chaclacayo, ubicados en el este de Lima, presentan un microclima particular. Según explica Raquel Loayza, al estar alejados del litoral, no reciben el efecto moderador del océano. Por las noches, el cielo suele despejarse completamente, lo que provoca que el calor se disipe con rapidez. Esto genera temperaturas similares a las de la sierra, con mínimas que bajan con mayor intensidad que en los distritos costeros, donde ayer, por ejemplo, no se descendió de los 15 °C.

Foto: Gobierno del Perú

¿QUÉ RECOMIENDA SENAMHI ANTE EL INCREMENTO DE HUMEDAD?

El Senamhi advierte que la combinación de frío y humedad incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias. Por ello, recomienda ventilar adecuadamente los espacios cerrados en los hogares, especialmente durante las mañanas, para evitar la acumulación de virus en ambientes cargados de humedad.