Hoy la rutina diaria muchas veces imposibilita la realización de actividades físicas producto del cansancio, por ejemplo, entre otros factores de similares características, sin embargo a los adultos mayores se les recomienda llevarlas a cabo con mayor énfasis a fin de aliviar hasta los dolores de rodilla. A propósito de ejercicios sugeridos para personas de la tercera edad, hoy resultan llamativos los resultados de investigación que destacan los beneficios ofrecidos por parte de uno en particular, y ello con el propósito de terminar previniendo la artritis.

LA ACTIVIDAD QUE SEGÚN ESTUDIOS, DEBEN REALIZAR LOS ADULTOS MAYORES PARA COMBATIR LA ARTRITIS

A nivel tan corporal como saludable, la práctica de actividades físicas resulta altamente recomendable, y esto dirigido a adultos mayores que tienden a padecer de la inflamación o degeneración de una o más articulaciones.

En relación a ello, hoy llaman la atención las conclusiones brindadas entorno a estudio publicado en la revista de Clinical Rheumatology, y cuyo objetivo trasciende a partir de la evaluación de la jardinería asociada a la prevalencia de osteoartritis de rodilla sintomática en la Iniciativa de Osteoartritis (OAI).

Según la información compartida de manera oficial el 21 de noviembre, los adultos mayores pueden practicar el cultivo y cuidado de plantas, flores, árboles y hortalizas en jardines, huertos o espacios verdes, para reducir el riesgo de padecer inflamaciones o degeneraciones de una o más articulaciones, y en esa línea, dejar de sentir dolores de rodilla muchas veces experimentadas durante el invierno.

OTRO DE LOS EJERCICIOS RECOMENDADOS PARA ADULTOS MAYORES Y QUE RETRASA EL ENVEJECIMIENTO

Con el transcurrir del tiempo, existen procesos naturales que llegan a manifestarse producto de la edad en particular, siendo el envejecimiento aquel conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas donde la memoria y el olvido, por ejemplo, pueden terminar retrasándose gracias a la práctica de milenario ejercicio asiático.

Es así como hoy llama la atención el Tai Chi, la reconocida “meditación en movimiento” resaltada hasta por Harvard, que es objeto de análisis mediante artículo de investigación publicado en Annals of Internal Medicine, donde se concluye que su versión mejorada favorece la “cognición global y el rendimiento en tareas duales” de más de 300 adultos mayores evaluados.

Dicho milenario ejercicio con orígenes en China que “implica mover el cuerpo de forma lenta, suave y precisa, mientras se respira profundamente”, reviste de suma importancia para el ser humano en general, pero más aún como lo destacamos líneas arriba, hacia las personas cuyo envejecimiento representa pérdida de memoria paulatina, por ejemplo, y hasta puede terminar derivando en enfermedades como Alzhéimer, Párkinson u otras demencias.

LO QUE INDICA UN ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGÍA SOBRE LOS DOLORES DE RODILLA DURANTE EL INVIERNO

El 2025 inició con mucho calor, pero con el transcurrir de los meses llegó el invierno, y con ello demasiado frío que algunos asocian al dolor de rodillas o un recrudecimiento cuya explicación no tendría sustento en precisamente las bajas temperaturas.

Así lo expresa el Dr. Agustín León, traumatólogo de la Clínica INDISA, quien consultado por el diario La Tercera de Chile, indica además que “es un mito” vincular el clima invernal con una posible artrosis, por ejemplo, o molestias en esa zona del cuerpo.

“No hay una causa específica para determinar por qué una persona pudiera tener mayor dolor en el invierno”, refiere adicionalmente el especialista, aunque de manera inmediata puntualiza en que sin embargo “se ha visto que está relacionado con pacientes que tienen algún grado de inflamación, desgaste o artrosis en alguna de las articulaciones”.

Con respecto a esto último, cabe resaltar que algunas teorías asocian al frío de invierno con dolores articulares o en rodillas, de acuerdo a lo expresado por el Dr. Agustín León de la Clínica INDISA, e incluso “puede producir una mayor tensión de estructuras” como tendones, musculatura y otras partes blandas.