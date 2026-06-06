La actividad física es uno de los pilares fundamentales para mantener una buena salud y preservar la calidad de vida a lo largo de los años. Contribuye al fortalecimiento de la musculatura y del sistema cardiovascular, favorece el control del peso corporal, ayuda a disminuir los niveles de estrés y promueve la liberación de endorfinas, sustancias asociadas con la sensación de bienestar. Asimismo, desempeña un papel clave en la mejora del descanso y la recuperación del organismo. A medida que avanza la edad, el ejercicio adquiere una importancia aún mayor. Los especialistas destacan que mantenerse activo puede contribuir a un envejecimiento más saludable, además de reducir el riesgo de desarrollar diversas enfermedades vinculadas al paso del tiempo, como problemas cardiovasculares, pérdida de masa muscular y deterioro de la movilidad. Por esta razón, expertos en salud y actividad física recomiendan incorporar determinadas rutinas y ejercicios a partir de los 55 años.

Conoce estos ejercicios que ayudan mucho a las personas que ya vienen entrando a la tercera edad que le ayudan en el envejecimiento

De acuerdo con la Encuesta de Hábitos Deportivos elaborada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, un sector de la población comenzó a practicar actividad física a partir de los 55 años, una decisión que puede desempeñar un papel importante en la prevención de los efectos asociados al envejecimiento. Los especialistas destacan que mantenerse activo en esta etapa de la vida contribuye a preservar la movilidad, la fuerza muscular y el bienestar general.

En este contexto, existen diversas disciplinas y ejercicios que suelen figurar entre las recomendaciones más frecuentes de los expertos para favorecer un envejecimiento saludable. Entre ellas destacan las siguientes:

Caminar todos los días al menos 20 minutos.

Preferir las escaleras en lugar del ascensor.

Hacer estiramientos suaves para mover articulaciones al levantarse y antes de dormir.

Trabajar el equilibrio con ejercicios sencillos, por ejemplo, mantenerse sobre un pie unos segundos.

¿Qué consejos brinda la OMS a las personas de 55 años en adelante para cuidar su salud mediante la actividad física?

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que las personas mayores de 65 años deberían acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, es decir, unos 30 minutos diarios al ejercicio, una práctica que puede aportar importantes beneficios para la salud y el bienestar general. Asimismo, aconseja complementar estas actividades con ejercicios orientados al fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana. Esto ayuda a preservar la fuerza, mantener la movilidad y reducir el riesgo de caídas y lesiones asociadas al envejecimiento. Los especialistas subrayan que mantenerse físicamente activo contribuye a mejorar la condición física, la salud cardiovascular, ayuda a conservar la independencia funcional y tiene efectos positivos sobre la salud mental. Las personas de 65 años a más pueden experimentar mejoras significativas en su calidad de vida si adoptan una rutina adecuada y constante teniendo un envejecimiento activo.

Conoce más sobre el envejecimiento activo que todas las personas mayores de 55 años deben considerar en su salud

El envejecimiento activo se le conoce como una estrategia orientada a preservar el bienestar y alcanzar la mejor calidad de vida posible a medida que avanzan los años. Este enfoque no se limita únicamente a la práctica de actividad física, sino que también promueve el aprendizaje permanente, la participación social, una alimentación equilibrada y el adecuado manejo de las emociones. Según explica el entrenador personal José Barcía, el envejecimiento trae consigo desafíos que requieren especial atención, entre ellos la pérdida progresiva de masa muscular, conocida como Sarcopenia. Por ello, considera fundamental incorporar ejercicios que trabajen el equilibrio y la coordinación, además de combinar entrenamiento cardiovascular y de fuerza para mantener la funcionalidad y la autonomía. Barcía destaca que adoptar este tipo de hábitos de manera constante puede contribuir a reducir el riesgo de caídas, mejorar la movilidad y favorecer un envejecimiento más saludable. En ese sentido, la actividad física se convierte en una herramienta clave para conservar la independencia y afrontar con mejores condiciones los cambios propios de la edad.

VIDEO RECOMENDADO