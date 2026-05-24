¿Sabías que el crecimiento de las startups en América Latina viene tomando cada vez más fuerza y que varios países de la región ya destacan por impulsar este tipo de empresas? Para entender este fenómeno, es vital comprender que una startup es una empresa joven diseñada para crecer muy rápido gracias al uso de la tecnología, y que su ecosistema es el “hábitat” formado por inversión, leyes, talento y apoyo empresarial que permite que estas ideas sobrevivan y prosperen. En este contexto, un reciente informe internacional reveló que tres países de la región resaltan por crear espacios favorables para el nacimiento de nuevas empresas tecnológicas e innovadoras. Conoce cuáles son los países latinoamericanos que lideran el ecosistema startup en 2026 y por qué se han convertido en referentes regionales.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON EL MEJOR ECOSISTEMA PARA STARTUPS EN LATINOAMÉRICA?

Según el Global Startup Ecosystem Index 2026, elaborado por StartupBlink, los tres países con el ecosistema más sólido para startups en América Latina son:

Brasil: Se mantiene como el monarca absoluto por séptimo año consecutivo. No solo es el líder regional, sino que ocupa el puesto 26 en todo el mundo, destacando por su enorme capacidad para atraer dinero y la fuerte unión entre las grandes corporaciones y las nuevas empresas. Colombia: Es el país que más ha sorprendido por su velocidad, escalando posiciones hasta ser el segundo más fuerte de Latinoamérica. Su crecimiento es casi un 30% superior al del año anterior, impulsado principalmente por aplicaciones de educación y transporte. Chile: Ocupa el tercer lugar gracias a su estabilidad. Es visto como el país más atractivo de Sudamérica para los inversores extranjeros debido a que ofrece reglas claras, instituciones confiables y un ambiente muy seguro para poner a trabajar el capital.

(Foto: Freepik)

¿QUÉ ASPECTOS SE TOMAN EN CUENTA PARA CALIFICAR ESTOS LUGARES?

Para decidir qué país es mejor que otro, los expertos de StartupBlink analizan tres puntos fundamentales que cualquiera puede entender:

El volumen de movimiento: Se refiere a cuántas startups existen y qué tan activa es la comunidad.

Se refiere a cuántas startups existen y qué tan activa es la comunidad. El nivel de éxito: Aquí se observa qué tan importantes son estas empresas, si están resolviendo problemas reales y si han logrado venderse por mucho dinero o salir a la bolsa.

Aquí se observa qué tan importantes son estas empresas, si están resolviendo problemas reales y si han logrado venderse por mucho dinero o salir a la bolsa. Las reglas del juego: Se analiza el entorno empresarial, es decir, si los gobiernos ayudan con leyes sencillas o si el internet y la infraestructura permiten que un negocio opere sin trabas.

¿QUÉ CIUDADES LATINOAMERICANAS DESTACAN EN INNOVACIÓN?

El éxito de estos países no es casualidad, sino que se concentra en ciudades específicas que funcionan como imanes de talento. Estas urbes, conocidas como “hubs”, son lugares donde es más fácil encontrar programadores, oficinas y gente dispuesta a invertir dinero. En el listado actual, São Paulo es la capital indiscutible de la innovación, seguida por la Ciudad de México y Bogotá. Es en estas calles donde se está diseñando el futuro de la economía regional, permitiendo que los países sean más resistentes a las crisis y mejoren su imagen ante el resto del planeta.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL CASO DE MÉXICO EN ESTE ÁMBITO?

A pesar de tener una de las ciudades más potentes para emprender, el país en su conjunto ha mostrado señales de agotamiento en este último reporte. Desde el año 2022, la nación ha perdido fuerza, cayendo al quinto lugar de la región y situándose por debajo de Argentina. El principal obstáculo es que las condiciones para abrir y manejar empresas se han vuelto complicadas, lo que ha provocado que su ritmo de crecimiento sea negativo en comparación con sus vecinos, quienes están avanzando mucho más rápido en la simplificación de trámites y apoyo a la innovación, según informa El Economista.

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