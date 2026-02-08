Los dos países de América Latina que están a punto de dominar la economía mundial junto a Estados Unidos, China y Rusia

El equilibrio financiero revela crecimiento económico, y en esa línea otros factores y/o características terminan por generar que un país evidencie tanto desarrollo como capacidades para fortalecerse anualmente. Al respecto, y gracias a proyecciones recientes de firmas internacionales y hasta bancos de inversión, ahora llama la atención el liderazgo que ejercen dos países de América Latina en cuanto a economía se refiere, y resaltando aún más debido a un poderío monetario capaz de codearse con las potencias de Estados Unidos, China, y Rusia hacia el 2030 incluso.

LOS DOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA QUE PODRÍAN DOMINAR LA ECONOMÍA GLOBAL JUNTO A POTENCIAS COMO ESTADOS UNIDOS, CHINA Y RUSIA

Globalmente, los países tienden a reflejar grandes atributos, y esto gracias a una economía que termina sobresaliendo debido a factores vinculados con el Producto Interno Bruto (PIB), por ejemplo, riqueza en recursos naturales, y también extensa base industrial, entre otras variables.

A inicios de diciembre 2025, un nuevo ranking elaborado por parte en esta oportunidad, de Austin Rating, y con datos que brinda el FMI de manera periódica, evidencia que Brasil y México continúan figurando incluidos entre las 20 más grandes potencias económicas, sin embargo la nación a cargo de Lula da Silva, registra hacia el venidero año, un ligero descenso.

Con un PIB estimado y ascendente a los 2 mi 257 billones de dólares, y equivalente al 1,9% del total global, el primero de los países latinoamericanos mencionados, ha terminado saliendo del Top 10, mientras el territorio azteca ocupa la decimotercera colocación de listado, y ubicándose a pocos pasos de España luego de venir superando a tanto Corea como Australia.

LOS OTROS RANKINGS DONDE BRASIL Y MÉXICO TAMBIÉN RESALTAN COMO LAS MEJORES ECONOMÍAS DEL MUNDO

Existen mediciones y análisis que resaltan por brindarnos una perspectiva diferente entorno a aquellos mercados emergentes consolidados a partir del poder adquisitivo capitalizado en la privatización de los activos corporativos, entre otras consideraciones que actualmente posicionan hasta a 2 territorios latinoamericanos dentro de Top 10 integrado por los más importantes del planeta.

Según lo refiere el informe titulado “The long view: how will the global economic order change by 2050?” a cargo de PwC, empresa líder en servicios de auditoría, impuestos y consultoría de negocios, hoy India, y hacia el 2050, incluso podría superar a los Estados Unidos, ocupando así el segundo lugar históricamente cubierto por China, mientras economías como Indonesia podría estar avanzando hasta el cuarto lugar, incluso relegando a Japón y Alemania.

Según PwC, Brasil hoy es la principal potencia latinoamericana, y junto a México, otra de las naciones de la región que hacia los venideros años, continuará integrando el Top 10 de las mejores economías del mundo. (Fuente: iStock) / luoman

La información compartida hace hincapié en el PIB como factor primordial que permite generar proyecciones del crecimiento potencial, y asimismo pronostica, por ejemplo, que Brasil y México dentro de los próximos 5 años, ocuparán las siguientes ubicaciones de ranking donde figuran además detalles entorno a la medida de producción económica analizada:

Brasil ocupará el octavo lugar en Top 10 mundial gracias a un PIB estimado y ascendente a los $4,439 billones .

. México ocupará al noveno lugar en Top 10 mundial gracias a un PIB estimado y ascendente a los $3,661 billones.

Proyectándose también hacia los venideros 50 años aproximadamente, a continuación también te compartimos lo que expresa Goldman Sachs mediante Análisis Económico Global publicado a mediados de 2023, y denominado como “El camino hacia 2075: tamaño y oportunidades del mercado de capitales”.

Goldman Sachs también destaca a Brasil como la economía más grande de América Latina, ubicándola muy cerca de Estados Unidos, China, Rusia e India considerando proyecciones a largo plazo. (Fuente: iStock) / Buonaventura1955

El poderío del planeta estará en manos de 3 reconocidos gigantes en lo que se refiere igualmente al PIB nominal de cada uno, siendo ellos China, Estados Unidos e India, mientras Brasil se erige dentro de Top 10 como el estado de la subregión que crecerá considerablemente con un total de $8,7 billones.

A propósitos de los criterios utilizados por empresas líderes de la talla de Goldam Sachs y PwC, el liderazgo político, crecimiento económico, fuerza militar, alianzas con otras naciones e influencia mundial, resaltan por encima de otras a fin de terminar comprendiendo las capacidades de un Gobierno para ejercer autoridad y dominio sobre el resto de territorios.

ESTOS SON LOS 4 PAÍSES LATINOAMERICANOS QUE UNEN FUERZAS PARA FORTALECER SUS MERCADOS EN MATERIA ECONÓMICA

Globalmente, los países de China y Estados Unidos se erigen como las mayores potencias económicas, siendo además socios comerciales clave y competidores que influyen también en América Latina, y sobre hasta 4 naciones puntuales cuya búsqueda de independencia ha determinado la creación de plataforma bursátil.

Así es como el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) hoy representa el resultado del acuerdo entre las Bolsas y Depósitos de tanto Perú, como Chile, México y Colombia, buscando inicialmente crear un mercado regional para la negociación de títulos de renta variable.

El 30 de mayo de 2011 terminó comenzando operaciones una integración bursátil que abre “un mundo de oportunidades a inversionistas e intermediarios”, y tiene asociados a los 4 países de América Latina mencionados, teniendo el objetivo de facilitar el acceso a capitales, y fortalecer una Alianza del Pacífico cuyo mecanismo de articulación política, económica y de cooperación, termina trascendiendo para hacerle frente a la influencia económica de China y Estados Unidos.

LO QUE PUEDES ENCONTRAR HOY EN EL MILA INTEGRADO POR CHILE, COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ