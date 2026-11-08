El lenguaje corporal no se apaga cuando cerramos los ojos. De hecho, mientras dormimos, nuestro subconsciente toma el control absoluto de nuestros movimientos, revelando facetas íntimas de nuestra personalidad y de nuestro estado emocional actual. Entre las diversas posturas que adoptamos al descansar, una de las más comunes y reveladoras es dormir abrazando la almohada (también conocida como la postura del abrazo o del soporte lateral).

Lejos de ser una simple manía nocturna para buscar comodidad térmica o física, los expertos en salud mental y lenguaje corporal coinciden en que este hábito nocturno es un indicador directo de nuestro mundo afectivo. ¿Qué hay detrás de aferrarse a un cojín durante toda la noche? La psicología del sueño y los análisis de expertos nos dan las claves para entender este profundo comportamiento.

La ciencia del descanso y el lenguaje corporal nocturno

Para comprender por qué una simple almohada se convierte en nuestro refugio nocturno, es necesario analizar cómo funciona el cuerpo durante el sueño. La Sleep Foundation señala que la forma en que nos acomodamos en la cama es una respuesta fisiológica y psicológica para buscar seguridad y reducir los niveles de estrés acumulados durante el día.

Cuando estamos despiertos, nuestro cerebro activa mecanismos de defensa conscientes e inconscientes para protegernos social y emocionalmente. Sin embargo, al dormir, estas barreras caen. El cuerpo busca instintivamente una postura que minimice la vulnerabilidad. En el caso de quienes duermen de lado con una almohada entre los brazos o apretada contra el pecho, el cuerpo está replicando una respuesta de protección física ante una carencia afectiva o un estado de alta sensibilidad emocional.

Samuel Dunkell y la psicología de las posturas al dormir

El pionero en el estudio de las posturas corporales durante el sueño, el doctor Samuel Dunkell, autor de obras fundamentales sobre el lenguaje corporal nocturno, estableció que la manera en que nos doblamos o estiramos en la cama refleja nuestra actitud ante la vida y nuestras relaciones interpersonales.

Según Dunkell, las personas que adoptan posturas encogidas o que necesitan rodear un objeto con sus extremidades superiores muestran una necesidad constante de protección. En el caso específico de dormir abrazando la almohada, el especialista destaca los siguientes patrones psicológicos:

Búsqueda de contención emocional: El acto físico de rodear la almohada con los brazos simula un abrazo humano. Es un intento subconsciente de calmar la ansiedad a través de la propiocepción (la conciencia de la posición del cuerpo).

El acto físico de rodear la almohada con los brazos simula un abrazo humano. Es un intento subconsciente de calmar la ansiedad a través de la propiocepción (la conciencia de la posición del cuerpo). Vulnerabilidad acentuada: Quienes duermen de esta manera suelen ser personas sumamente empáticas, sensibles y entregadas en sus vínculos afectivos, lo que a menudo las deja expuestas a decepciones o frustraciones emocionales.

Quienes duermen de esta manera suelen ser personas sumamente empáticas, sensibles y entregadas en sus vínculos afectivos, lo que a menudo las deja expuestas a decepciones o frustraciones emocionales. Necesidad de seguridad: La cama se convierte en un espacio seguro donde el objeto (la almohada) actúa como un sustituto que calma los temores nocturnos o la sensación de soledad.

¿Existe un vacío emocional detrás de este hábito?

Uno de los debates más recurrentes en la psicología moderna es si la necesidad de aferrarse a un objeto durante el descanso nocturno denota necesariamente un vacío afectivo. Los especialistas sugieren que, si bien no siempre se trata de una patología o de una soledad extrema, sí revela una carencia temporal o un deseo profundo de mayor conexión y afecto.

Este fenómeno puede manifestarse en diferentes etapas de la vida:

Tras una ruptura amorosa o duelo: Es sumamente común que las personas que han terminado una relación de pareja o han perdido a un ser querido comiencen a dormir abrazando la almohada. El cuerpo busca desesperadamente el contacto físico al que estaba acostumbrado, traduciéndose en una sustitución táctil. Altos niveles de estrés crónico: Las exigencias del día a día, la presión laboral o la falta de redes de apoyo sólidas generan una fatiga emocional que el cerebro intenta compensar durante el sueño buscando una sensación de refugio y cobijo. Independencia aparente: Paradójicamente, muchas personas que durante el día proyectan una imagen de autosuficiencia, fortaleza y éxito tienden a adoptar esta postura en la intimidad de su habitación. Es su forma inconsciente de liberar el peso de tener que sostenerlo todo solos.

Beneficios físicos y psicológicos de esta postura

A pesar de que la psicología analiza los posibles vacíos emocionales detrás de esta costumbre, los especialistas en la salud del sueño recuerdan que dormir de lado abrazando un cojín tiene ventajas biomecánicas importantes si se ejecuta correctamente:

Alineación de la columna vertebral: Colocar una almohada no solo entre los brazos, sino también entre las rodillas, ayuda a mantener la columna en una posición neutral, reduciendo la presión en las caderas y la zona lumbar.

Colocar una almohada no solo entre los brazos, sino también entre las rodillas, ayuda a mantener la columna en una posición neutral, reduciendo la presión en las caderas y la zona lumbar. Alivio de la tensión en los hombros: Al tener un soporte para los brazos, se evita que el peso del cuerpo recaiga enteramente sobre el hombro inferior, disminuyendo el entumecimiento y los dolores matutinos.

Al tener un soporte para los brazos, se evita que el peso del cuerpo recaiga enteramente sobre el hombro inferior, disminuyendo el entumecimiento y los dolores matutinos. Efecto calmante instantáneo: Abrazar algo activa el sistema nervioso parasimpático, lo que ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y facilita una transición más rápida y profunda hacia las fases de sueño REM.

Escucha tu cuerpo al despertar

El lenguaje del sueño es una ventana directa hacia nuestra salud mental. Si te has descubierto a ti mismo despertando cada mañana aferrado fuertemente a una almohada, no debes alarmarte ni considerarlo un defecto; más bien, interprétalo como una señal de autoconocimiento.

Tal como señalan los análisis de la Sleep Foundation y las bases teóricas de Samuel Dunkell, nuestro cuerpo sabe exactamente cómo cuidar de nosotros cuando bajamos la guardia. Reconocer si existe un trasfondo de necesidad afectiva, estrés o simplemente la búsqueda de un confort físico es el primer paso para transitar hacia un bienestar integral, tanto en las horas de vigilia como en nuestros sueños.