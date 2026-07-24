A lo largo de los últimos años, la selección peruana ha dejado escenas imborrables que hicieron estallar de emoción a millones de hinchas dentro y fuera del país. Clasificaciones, triunfos memorables y partidos inolvidables quedaron marcados por goles que despertaron la ilusión de toda una nación y reforzaron el vínculo de la afición con la Blanquirroja. Más allá del resultado, varias de esas anotaciones se convirtieron en emblemas de unión, orgullo y pasión por el Perú. En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, recordar esos instantes es una forma de revivir las emociones que paralizaron al país y que siguen ocupando un lugar especial en la memoria de los aficionados. A continuación, repasamos algunos de los goles más recordados de los últimos años.

Los goles que hicieron vibrar al Perú y que todo hincha vuelve a celebrar en Fiestas Patrias

1. Edison Flores ante Ecuador (Eliminatorias rumbo a Rusia 2018)

En un encuentro decisivo jugado en Quito, Perú estaba obligado a ganar para mantener sus opciones de clasificación al Mundial. El partido estaba empatado 0-0 hasta que, en el minuto 73, Edison Flores conectó un potente zurdazo desde fuera del área que venció al portero rival. Fue la primera victoria peruana en esa ciudad y marcó un antes y un después en el camino a Rusia.

2. Paolo Guerrero frente a Colombia (Última fecha de las Eliminatorias 2018)

En Lima, Perú necesitaba al menos un empate para asegurar el repechaje. Luego del gol colombiano, el panorama era complicado. A los 76 minutos, Paolo Guerrero cobró un tiro libre que terminó en gol gracias al toque del arquero Ospina, lo que lo convirtió en válido. El tanto fue celebrado como una clasificación anticipada y representó un desahogo colectivo tras años de ausencia mundialista.

3. André Carrillo contra Australia (Mundial Rusia 2018)

Tras dos derrotas y sin posibilidades de avanzar, Perú se enfrentó a Australia en su último partido del Mundial. A los 18 minutos, André Carrillo anotó con una volea cruzada, el primer gol peruano en una Copa del Mundo desde 1982. Ese momento fue celebrado con lágrimas por miles de peruanos en Rusia y millones más desde casa. Paolo Guerrero amplió la ventaja y selló la victoria.

4. Sergio Peña frente a Colombia (Copa América 2021)

La Blanquirroja venía de una dura goleada ante Brasil (4-0) y estaba obligada a levantar cabeza. Frente a Colombia, Sergio Peña rompió la paridad con un disparo de derecha desde fuera del área. El gol marcó el inicio de una recuperación que llevó a Perú hasta las semifinales, demostrando una vez más el carácter competitivo del equipo.

5. Gianluca Lapadula ante Colombia (Partido por el tercer puesto de la Copa América 2021)

En el duelo por el tercer lugar, Perú buscaba cerrar el torneo con una medalla. El partido fue intenso y con varias remontadas. En el minuto 82, Lapadula conectó un certero cabezazo para empatar el encuentro 2-2. Aunque Colombia marcaría el gol del triunfo poco después, el tanto del ‘Bambino’ desató la euforia y confirmó su conexión con la hinchada.