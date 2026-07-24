Por Redacción EC

A lo largo de los últimos años, la selección peruana ha dejado escenas imborrables que hicieron estallar de emoción a millones de hinchas dentro y fuera del país. Clasificaciones, triunfos memorables y partidos inolvidables quedaron marcados por goles que despertaron la ilusión de toda una nación y reforzaron el vínculo de la afición con la Blanquirroja. Más allá del resultado, varias de esas anotaciones se convirtieron en emblemas de unión, orgullo y pasión por el Perú. En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, recordar esos instantes es una forma de revivir las emociones que paralizaron al país y que siguen ocupando un lugar especial en la memoria de los aficionados. A continuación, repasamos algunos de los goles más recordados de los últimos años.