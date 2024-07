En la última edición del clásico del fútbol peruano, Universitario de Deportes logró una emocionante victoria por 2-1 sobre Alianza Lima por la jornada 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este cotejo se desarrolló en el estadio Monumental “U” Marathon con fanáticos locales, los cuales se hicieron sentir con muchos cánticos de principio a fin del encuentro. Este aspecto de la hinchada no pasó desapercibido por el nuevo jugador crema Gabriel Costa, quien destacó su compromiso y pasión durante todo el partido.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE GABRIEL COSTA ANTE LOS HINCHAS DE UNIVERSITARIO?

Como se sabe, el delantero uruguayo nacionalizado peruano llegó en condición de jugador libre al cuadro crema, luego de un paso poco auspicioso en lo futbolístico por Alianza Lima. Debido a su polémico cambio de entorno, el jugador fue consultado por la hinchada de su nuevo equipo, a lo que señaló que le gustó su pasión, asegurando que se hizo más evidente a través de la gran cantidad de seguidores presentes en el estadio y en las calles.

En esta línea, el popular ‘Gabi’ comentó que, para él, la masiva presencia de la gente y el entusiasmo demostrado fueron fundamentales para la victoria del equipo. El extremo derecho comentó que sentir ese respaldo constante fue una experiencia emocionante y motivadora, especialmente en un partido tan crucial donde el equipo necesitaba revertir la situación.

“(¿Hoy la gente demostró que la “U” es el único equipo grande?) Demuestra la gente. Yo creo que con esa pasión que canta, con la cantidad de gente y con lo que demuestra en la calle. (...) Fue una linda sensación por la cantidad de gente que había, por lo que me jugaba, porque tenía que revertir el partido”, expresó el actual atacante de la “U”.

¿POR QUÉ GABRIEL COSTA DECIDIÓ DEJAR ALIANZA LIMA PARA IRSE A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Cuando se le preguntó a Gabriel Costa sobre su decisión de abandonar el equipo blanquiazul para irse al eterno rival, el jugador explicó de forma directa y sincera que no hubo un motivo específico que lo impulsara a hacer el cambio, sino que fue una cuestión de oportunidades. El extremo argumentó que su salida de Alianza Lima se debió a que no fue valorado en ese club, mientras que Universitario le ofreció la chance de continuar su carrera. “No me impulsó nada. No me quisieron en un lado y me quieren en el otro. (...) Se cerró una puerta y se abrió otra”, comentó.

En este contexto, el popular ‘Gabi’ manifestó su gratitud hacia al cuadro crema por la oportunidad brindada y enfatizó que su enfoque ahora es demostrar su calidad y capacidad en su nuevo equipo. “Agradecido con Universitario que me dio la oportunidad de poder llegar. Lo único que me toca a mí es demostrar de lo que soy capaz y de la cualidad de jugador que soy”, señaló.

Para sentenciar, el uruguayo nacionalizado peruano subrayó que, como profesional, su prioridad es velar por el bienestar de su familia, y por ello se siente contento con la elección que hizo.