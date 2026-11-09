Con la confirmación de la fecha de estreno en cines de “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” para el 19 de noviembre, la expectativa por la adaptación cinematográfica de la obra de Suzanne Collins ha alcanzado su punto más alto. Esta nueva entrega no solo promete profundizar en los eventos pasados del Capitolio, sino también ofrecer una perspectiva renovada sobre uno de los personajes más complejos de la franquicia.

Si estás planeando prepararte antes de ir a las salas de cine o deseas revivir la historia completa en su secuencia temporal exacta, repasar la cronología interna de la historia es fundamental. A continuación, te explicamos la guía completa sobre cómo ver todas las películas de la saga en estricto orden cronológico.

1. “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (2023)

Para iniciar el recorrido por la historia de Panem, el punto de partida es la precuela enfocada en los orígenes de las dinámicas de poder.

Ubicación en la línea temporal: Ambientada 64 años antes de los eventos de la trilogía original, durante los 10° Juegos del Hambre.

Ambientada 64 años antes de los eventos de la trilogía original, durante los 10° Juegos del Hambre. Trama central: La historia sigue a un joven Coriolanus Snow antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem. A través de su relación con Lucy Gray Baird, tributo del Distrito 12, se exploran los primeros años del formato del reality show y la consolidación de la ideología del Capitolio.

2. “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” (Estreno: 19 de noviembre)

La esperada nueva película se ubica estratégicamente entre la primera precuela y los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen.

Ubicación en la línea temporal: Ambientada 40 años después de “Balada de pájaros cantores y serpientes” y 24 años antes de la primera entrega de la trilogía original (durante los 50° Juegos del Hambre / Segundo Vasallaje de los Cuatro).

Ambientada 40 años después de “Balada de pájaros cantores y serpientes” y 24 años antes de la primera entrega de la trilogía original (durante los 50° Juegos del Hambre / Segundo Vasallaje de los Cuatro). Trama central: Esta entrega se centra en la juventud de Haymitch Abernathy, explorando su participación como tributo del Distrito 12 en una competencia caracterizada por tener el doble de participantes. La cinta muestra el trauma y las decisiones que moldearon al futuro mentor de la franquicia.

3. “Los juegos del hambre” (2012)

El inicio de la trilogía original marca el punto de ruptura en la estructura social de Panem.

Ubicación en la línea temporal: Ambientada durante los 74° Juegos del Hambre.

Ambientada durante los 74° Juegos del Hambre. Trama central: Katniss Everdeen se ofrece como voluntaria para ocupar el lugar de su hermana menor, Primrose, representando al Distrito 12 junto a Peeta Mellark. Su desafío a las reglas del Capitolio durante la arena enciende la primera chispa de descontento social en los distritos.

4. “Los juegos del hambre: En llamas” (2013)

La chispa inicial se convierte en un movimiento rebelde a nivel nacional.

Ubicación en la línea temporal: Continúa meses después de la victoria en los 74° Juegos del Hambre, culminando en los 75° Juegos del Hambre / Tercer Vasallaje de los Cuatro.

Continúa meses después de la victoria en los 74° Juegos del Hambre, culminando en los 75° Juegos del Hambre / Tercer Vasallaje de los Cuatro. Trama central: Mientras Katniss y Peeta realizan la Gira de la Victoria, el presidente Snow organiza una edición especial de los juegos donde solo compiten antiguos ganadores. Este evento actúa como el catalizador definitivo para la alianza secreta de la rebelión.

5. “Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1” (2014)

El conflicto abandona la arena tradicional para convertirse en una guerra propagandística y militar.

Ubicación en la línea temporal: Inmediatamente posterior al colapso del Tercer Vasallaje de los Cuatro.

Inmediatamente posterior al colapso del Tercer Vasallaje de los Cuatro. Trama central: Katniss es trasladada al Distrito 13, una facción que se creía destruida y que lidera la resistencia. Como el “Sinsajo”, se convierte en el símbolo mediático de las fuerzas rebeldes en su lucha contra las transmisiones informativas del Capitolio.

6. “Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2” (2015)

El clímax y desenlace del conflicto político y social de Panem.

Ubicación en la línea temporal: Continuación directa y conclusión del enfrentamiento armado.

Continuación directa y conclusión del enfrentamiento armado. Trama central: La unidad rebelde emprende la invasión final hacia el corazón del Capitolio. La historia concluye con la caída del régimen de Snow, la reestructuración del gobierno y las secuelas a largo plazo en los sobrevivientes del conflicto.

Ficha técnica y resumen cronológico de la saga