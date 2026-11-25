Las altas temperaturas propias de la temporada de verano no solo modifican las rutinas de las personas, sino que también favorecen la presencia de insectos en distintos puntos del país. Entre los visitantes menos deseados dentro de los hogares aparecen los zancudos, cuya actividad puede convertirse en un verdadero problema cuando llega la hora de descansar. Su presencia no se limita a las molestias ocasionadas por las picaduras: el característico sonido que producen al volar cerca de los oídos también puede interrumpir el sueño y dificultar el descanso. Esta situación merece especial atención por la presencia del Aedes aegypti, mosquito que puede transmitir enfermedades como el dengue y el zika. Por ello, evitar su ingreso a las viviendas y reducir los espacios donde pueden reproducirse constituye una medida importante para proteger a los integrantes del hogar. Aunque existen productos comerciales destinados a combatir estos insectos, también circulan algunas alternativas domésticas que buscan mantenerlos lejos mediante aromas y plantas.

Vinagre blanco: una alternativa para colocar cerca de las ventanas

Uno de los recursos que suelen mencionarse para combatir la presencia de zancudos es el vinagre blanco. Su olor intenso lo convierte en un ingrediente utilizado en diferentes preparaciones caseras para intentar mantener alejados a estos insectos. Una de las formas de emplearlo consiste en combinar una parte de vinagre con dos partes de agua y distribuir la mezcla en pequeños recipientes.

Estos envases pueden ubicarse en repisas, cerca de las ventanas o en otros puntos próximos a los accesos de la vivienda. También existe la posibilidad de utilizar la preparación en determinados espacios exteriores. Sin embargo, es importante tener presente que no existe evidencia sólida de que este método funcione como un repelente confiable, por lo que no debe sustituir las medidas de protección recomendadas.

Incienso y fragancias: aromas que buscan mantener alejados a los insectos

Otra práctica doméstica consiste en recurrir al incienso para perfumar los ambientes y tratar de reducir la presencia de mosquitos. Algunas presentaciones incorporan fragancias de citronela, lavanda o manzanilla, cuyos aromas suelen asociarse con productos destinados a repeler insectos.

Quienes prefieren esta alternativa pueden encontrar distintas variedades en establecimientos comerciales, aunque deben considerar algunas precauciones. La combustión del incienso produce humo y partículas que pueden afectar la calidad del aire interior, especialmente en espacios cerrados. Por ese motivo, conviene evitar su utilización durante el sueño, mantener una ventilación adecuada y no dejar elementos encendidos sin supervisión.

Plantas aromáticas: especies que puedes distribuir en distintos ambientes

La naturaleza también ofrece opciones que suelen relacionarse con la protección frente a los mosquitos. La menta, la albahaca, la melisa, la lavanda y la citronela destacan por sus características aromáticas y pueden cultivarse en macetas para decorar diferentes rincones de la vivienda.

Estas especies pueden colocarse en balcones, terrazas, patios o cerca de las ventanas, siempre que reciban los cuidados necesarios para mantenerse saludables. No obstante, tenerlas dentro de casa no garantiza que los zancudos desaparezcan, ya que su capacidad para repelerlos depende de factores como la concentración de sus compuestos aromáticos y las condiciones del ambiente. Por ello, funcionan mejor como complemento que como única medida de prevención.

Aceite de eucalipto: el aroma que también se utiliza contra los zancudos

El eucalipto es otro de los ingredientes que aparece con frecuencia en las recomendaciones populares para combatir estos insectos. Su aceite esencial posee una fragancia penetrante y se comercializa en diferentes presentaciones, algunas de ellas destinadas a la elaboración de productos repelentes.

Aunque existen compuestos derivados del eucalipto utilizados en repelentes formulados y registrados, colocar unas gotas de aceite esencial en recipientes distribuidos por el dormitorio no ofrece una protección comprobada. Además, estos productos deben manipularse con cuidado: no se recomienda ingerirlos ni aplicarlos directamente sobre la piel sin verificar las indicaciones del fabricante.

Limón con clavo de olor: una combinación tradicional para el hogar

Entre los trucos transmitidos de generación en generación también figura la mezcla de limón y clavo de olor. Su preparación es sencilla: basta con cortar un limón por la mitad e introducir varios clavos de olor en la superficie de la pulpa. Después, ambas partes pueden colocarse en un plato y distribuirse en los ambientes donde se busca mantener una fragancia cítrica y especiada.

Esta combinación suele recomendarse por el aroma que desprende, aunque no cuenta con pruebas suficientes para considerarla un método eficaz contra los mosquitos. En consecuencia, quienes decidan probarla deben entender que se trata de un recurso doméstico complementario y no de una barrera capaz de impedir las picaduras o la transmisión de enfermedades.

Una recomendación importante: ninguno de estos cinco remedios caseros debe considerarse una garantía para eliminar los zancudos. Para reducir realmente el riesgo, el Ministerio de Salud recomienda evitar la acumulación de agua, lavar y tapar los recipientes donde se almacena, eliminar objetos que puedan convertirse en criaderos y utilizar repelentes autorizados. También es conveniente instalar mosquiteros en puertas y ventanas. Estas acciones permiten enfrentar el problema desde su origen y proteger mejor a toda la familia.